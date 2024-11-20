Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных

Из Московского зоопарка в пхеньянский передано более 70 животных, включая африканского льва и двух бурых медведей. Как сообщила пресс-служба правительства России, это подарок от президента Владимира Путина корейскому народу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минприроды России Фото: пресс-служба Минприроды России

Животных доставили в Пхеньян самолетом, их сопровождали ветеринары Московского зоопарка. Среди переданных животных также были два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов и 40 уток-мандаринок. В апреле 2024 года Москва уже передавала Пхеньяну птиц: орланов, беркутов, журавлей и попугаев. Млекопитающие из России были доставлены в Северную Корею впервые.

Центральный зоопарк Пхеньяна работает 65 лет. Передача животных стала возможной благодаря вхождению пхеньянского зоопарка в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов, отметили в правительстве.

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