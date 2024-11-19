На грани отчисления

Преподаватели не могут отчислить студентов из-за проблем с финансированием университетов, свидетельствуют результаты опроса Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Так, 52% педагогов вузов считают, что исключить недобросовестных учащихся «очень сложно». Профессора отметили, что в такой ситуации остальные студенты теряют мотивацию работать добросовестно. По словам экспертов, проблемы с отчислением могут быть связаны с «негативным эффектом подушевого финансирования» вузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О чем именно идет речь, “Ъ FM” пояснил профессор Финансового университета Александр Сафонов: «В рамках бюджетного финансирования учебному заведению устанавливается задание на прием. После того как прием завершен, на каждого поступившего студента осуществляется расчетное финансирование. Если контингент, обучающийся в вузе, сокращается, Минобрнауки имеет право сократить финансирование.

Единственный выход в данном случае — оказывать какие дополнительные услуги за отдельную плату.

Поэтому, конечно, в вузах не очень охотно идут на сокращение этого контингента. В первую очередь речь идет о тех, кто учится на бюджете. Но если вы отчислили платника, то в следующем учебном году, когда его не будет, естественно, и денег за его обучение у вас тоже не будет. Сокращение числа студентов автоматически будет приводить к сокращению денежных средств, которые поступают по бюджетному финансированию либо в результате заключенного договора».

По данным исследования, чаще всего с проблемами при отчислении студентов сталкиваются преподаватели Новосибирского государственного технического университета. При этом педагоги «Высшей школы экономики» подобных трудностей почти не испытывают. В университете пояснили, что студентов отчисляют при наличии хотя бы трех пересдач по итогам полугодия. Впрочем, в последние годы в образовательной среде начал развиваться и обратный тренд, говорит завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов РАНХиГС Лидия Малыгина:

«У нас 10% бюджетных мест, остальные коммерческие. По 0,5 млн руб. в год платит студент, и, на мой взгляд, нужно дать любую возможность такому студенту окончить обучение. Но нет, я вижу, как их сотнями отчисляют. При этом я стараюсь помочь даже своим двоечникам, но чувствую себя одиноко в этом стремлении. У меня талантливейшего студента отчислили, человек учился на бюджете, на мехмате в МГУ. К нам пришел на первый курс на коммерческое обучение, блогер-миллионник, и его отчислили. У нас иногда перегиб в другую сторону. На мой взгляд, это тенденция последних лет трех, когда молодые преподаватели, приехавшие из региона, как будто самоутверждаются за счет студентов в ряде случаев».

В современных условиях система образования должна менять и критерии оценки знаний студентов, и механизмы их мотивации, считает профессор кафедры новейшей отечественной истории МПГУ Герман Артамонов: «Отчисление как фактор, мотивирующий студента, теряет свою актуальность. Если вуз не заинтересован в отчислении, возникают проблемы, потому что студенты начинают этим пользоваться, злоупотреблять, мол, их все равно не отчислят. Наконец, мы должны понимать, что уровень общей культуры современных студентов отличается от уровня советских, они выросли в другом информационном пространстве, с клиповым мышлением. Поколение вообще вне контекста культуры.

Если предъявлять сегодняшним студентам такие же требования, как в советские годы, то их, конечно, 100% нужно отчислять на гуманитарных специальностях, на первом курсе. Поэтому вуз должен адаптироваться, и другие условия мотивации должны быть. Нужно выстраивать программы так, чтобы компенсировать те недостатки и пропуски в общем образовании, которые у них есть. Проблемы в другой сфере лежат».

В июне в Минобрнауки заявляли о планах перейти на альтернативную систему финансирования вузов, когда бюджет зависит от количества поступивших в университет и не изменяется при отчислении студентов. При этом информации о сроках принятия подобных изменений нет.

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Ульяна Горелова