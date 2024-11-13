Прокуратура проверит отравление девочки лекарствами в Нижнем Тагиле

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила (Свердловская область) начала проверку по факту поступления полуторагодовалого ребенка в больницу из-за отравления лекарства, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Девочка поступила в больницу в среду, 13 ноября, в сопровождении своей 25-летней матери. Около 6:30 утра женщина занималась домашними делами и не заметила, что дочь выпила таблетки, которые были в доме в свободном доступе. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации.

Семья девочки состоит на учете в органах системы профилактики как находящаяся в социально-опасном положении. Прокуратура выяснит обстоятельства случившегося и даст оценку законности случившегося. Помимо этого, правовую оценку дадут деятельности органов системы профилактики по предотвращению несчастных случаев. По результатам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования.

Анна Капустина