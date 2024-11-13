Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура проверит отравление девочки лекарствами в Нижнем Тагиле

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила (Свердловская область) начала проверку по факту поступления полуторагодовалого ребенка в больницу из-за отравления лекарства, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Девочка поступила в больницу в среду, 13 ноября, в сопровождении своей 25-летней матери. Около 6:30 утра женщина занималась домашними делами и не заметила, что дочь выпила таблетки, которые были в доме в свободном доступе. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации.

Семья девочки состоит на учете в органах системы профилактики как находящаяся в социально-опасном положении. Прокуратура выяснит обстоятельства случившегося и даст оценку законности случившегося. Помимо этого, правовую оценку дадут деятельности органов системы профилактики по предотвращению несчастных случаев. По результатам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...