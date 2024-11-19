Бойцы ЧВК смогут получить статус ветерана на основании свидетельства очевидцев

Фонд «Защитники Отечества», Минобороны и нотариальная палата разработали форму заявления очевидца, подтверждающего факт нахождения сотрудника частной военной компании на специальной военной операции, сообщила замминистра обороны Анна Цивилева. По ее словам, решается вопрос, чтобы участников СВО освободили от расходов на услуги нотариуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Эта форма уже согласована. На основании таких свидетельств Минобороны будет принимать решения о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий»,— сказала госпожа Цивилева на совещании с участниками государственной системы бесплатной юридической помощи (цитата по ТАСС).

Заявления очевидцев должны быть нотариально заверенными. За услугу взимается плата в размере 1,5–2 тыс. руб. Так как потребуется несколько свидетелей, то стоимость услуги может составить 4,5–6 тыс. руб. Госпожа Цивилева предложила освободить участников СВО от этих расходов при наличии документов, подтверждающих участие в операции. По ее словам, Федеральная нотариальная палата поддержала эту инициативу и теперь решение зависит от Минюста.