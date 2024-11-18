Минкульт пообещал помочь артистам с выступлениями в Донбассе

Российское правительство готово оказать поддержку артистам, которые хотели бы выступить на новых территориях, но не могут этого сделать. Об этом рассказал рэпер Аким Апачев по итогам встречи с главой Минкульта России Ольгой Любимовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Любимова на встрече с авторами песен на тему специальной военной операции на Украине

Фото: @olga_b_lyubimova Ольга Любимова на встрече с авторами песен на тему специальной военной операции на Украине

Фото: @olga_b_lyubimova

Министр провела встречу с авторами песен на тему специальной военной операции на Украине. На встрече помимо Акима Апачева присутствовали певица Юта (Анна Осипова), рэпер ST (Александр Степанов), ветеран СВО и певец Сергей Нихаенко и другие. По словам Акима Апачева, госпожа Любимова также обсудила с ними интеграцию артистов из Донбасса и Новороссии на все российские регионы.

«Необходимо гармонично их встраивать уже во внутреннюю повестку, то есть устраивать мероприятия патриотического направления с их участием уже на территории большой России»,— сказал рэпер ТАСС.

Сама министр в своем Telegram-канале рассказал, что на встрече также обсуждалась возможность популяризации в стране связанного со спецоперацией контента.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».