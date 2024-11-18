Кто управлял Вологодской областью

В сентябре 1991 года народный депутат РСФСР Николай Подгорнов указом президента был назначен главой администрации Вологодской области. 18 мая 1996 года был отстранен от должности из-за «ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей и нарушения законов РФ», а в октябре 1999-го осужден на семь лет за взятки.

Врио главы региона был назначен мэр Череповца Вячеслав Позгалев, он же и выиграл выборы в октябре 1996 года с результатом 80,69%. Господин Позгалев переизбирался в 1999 и 2003 годах с результатами 78,29% и 82,93% голосов соответственно. В 2007 году после отмены прямых губернаторских выборов был утвержден на новый срок парламентом региона по представлению президента Владимира Путина.

В декабре 2011 года, после того как «Единая Россия» получила на думских выборах в Вологодской области один из худших результатов по стране (33%), Вячеслав Позгалев подал в отставку со словами «считаю невозможным руководить областью с таким уровнем доверия населения».

Новым губернатором по представлению президента Дмитрия Медведева заксобрание области утвердило мэра Череповца Олега Кувшинникова, резко раскритиковавшего политику предшественника, в рамках которой у области сформировался долг размером 29 млрд руб. Господин Кувшинников выиграл прямые выборы 2014 и 2019 годов с результатами соответственно 62,98% и 60,79% голосов. В октябре 2023 года покинул пост, став сенатором от Вологодской области, его полномочия истекли в сентябре 2024-го.

31 октября 2023 года область в качестве врио возглавил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. На выборах в сентябре 2024 года он победил с результатом 62,3% голосов.