Вологодская область

Образована 23 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР «О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую области». Входит в Северо-Западный федеральный округ, занимает площадь 144,5 тыс. кв. км. Административный центр — Вологда, крупные города — Великий Устюг, Сокол, Череповец. Включает 26 муниципальных районов и 2 городских округа.

Постоянное население на 1 января 2024 года — 1,1 млн человек (43-е место в России). Рождаемость в 2023 году — 7,9 на 1 тыс. человек (50-е место), смертность — 13,7 (55-е место). Среднемесячная зарплата в 2023 году составляла 59,2 тыс. руб. (34-е место). Уровень безработицы в 2023 году был 3,1% (42-е место). Индекс промпроизводства по итогам 2023 года — 104,5% (46-е место). Крупнейший налогоплательщик региона — ПАО «Северсталь», владеющее Череповецким металлургическим комбинатом.

ВРП в 2023 году, по оценкам, составил 889,9 млрд руб. Расходы бюджета на 2024 год запланированы в размере 180,6 млрд руб., доходы — 135,4 млрд руб. (дефицит — 45,2 млрд руб.). В 2023 году в регионе уровень преступности составлял 1528 преступление на 100 тыс. населения (32-е место по России).