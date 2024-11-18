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Коммерсантъ FM
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Умер композитор Шарль Дюмон, написавший песню «Non, je ne regrette rien»

Композитор Шарль Дюмон умер в возрасте 95 лет, сообщило AFP. Он известен как автор песни «Non, je ne regrette rien», которую исполнила Эдит Пиаф.

Шарль Дюмон

Шарль Дюмон

Фото: Eric Fougere / Corbis / Getty Images

Шарль Дюмон

Фото: Eric Fougere / Corbis / Getty Images

Как сообщили агентству близкие композитора, он скончался дома после продолжительной болезни. Другие подробности неизвестны.

Шарль Дюмон родился 26 марта 1929 года в городе Каор. В 1960 году его композиции «Non, je ne regrette rien» и «Mon Dieu» исполнила Эдит Пиаф. В общей сложности он написал для нее более 40 песен. Также работал с Барбарой Стрейзанд, которая исполнила его песню «I've Been Here».

За свою карьеру выступил автором и соавтором более 30 песен, получивших мировую известность. С 1970-х занимался сольной карьерой, также записал несколько песен для французских телевизионных шоу. Его последнее выступление на сцене состоялось в 2019 году, пишет Le Monde.

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