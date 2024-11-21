Сперва кесарево сечение, потом естественные роды

В Сеченовском университете запатентовали и начали применять новые способы кесарева сечения. Исследователи рассчитывают, что это позволит снизить риск разрыва матки на месте рубца при последующей беременности и увеличить процент женщин, которые смогут родить естественным путем после проведенного им ранее кесарева сечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Об этом рассказали заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1 Сеченовского университета, директор клиники акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирёва Сеченовского центра материнства и детства Анатолий Ищенко, профессор кафедры Леонид Александров и профессор кафедры, врач акушер-гинеколог Сеченовского центра материнства и детства Наталья Трифонова.

По данным Всемирной организации здравоохранения, частота родоразрешения путем операции кесарева сечения неуклонно возрастает и в настоящее время составляет более 23%. В России этот показатель составляет около 30%, а в некоторых акушерских стационарах — более 40%, причем в большинстве случаев (около 60%) — это первые роды.

«Число женщин, которые рожают с помощью кесарева сечения, начало стремительно расти еще около 40 лет назад, когда появились надежные рассасывающиеся материалы для зашивания разреза на матке, и продолжает увеличиваться»,— отметил Анатолий Ищенко.

Кесарево сечение — самая распространенная в мире операция, и в течение последних десятилетий отмечается неуклонная тенденция к росту, что становится общемировой проблемой, отметила Наталья Трифонова. По ее словам, в большинстве случаев женщин, которые родили с помощью кесарева сечения, при последующей беременности снова оперируют, хотя само по себе наличие рубца на матке после одной операции не является противопоказанием к естественным родам.

Одной из причин такого положения вещей становится распространенное осложнение — несостоятельность послеоперационного рубца на матке. Он настолько истончается, что при последующей беременности и родах велик риск разрыва. С такой проблемой сталкиваются больше 30% женщин, которым провели кесарево сечение.

Чтобы снизить подобные риски, исследователи по всему миру ищут и внедряют в практику новые подходы. Недавно ученые Сеченовского университета разработали и запатентовали две новые методики. Это способы зашивания матки при кесаревом сечении непрерывным вертикальным П-образным швом с целенаправленной адаптацией краев раны и 8-образным непрерывным швом с адаптацией краев раны. Профессора Анатолий Ищенко, Леонид Александров, Наталья Трифонова и их коллеги получили патенты на оба метода.

Цель и того, и другого метода — более точное сопоставление краев раны для лучшего ее заживления и создания более прочного шва, сказал Леонид Александров: «Мы делаем поперечный разрез на матке выше пузырно-маточной складки, что, во-первых, оставляет мочевой пузырь интактным, во-вторых — обеспечивает равномерную толщину сшиваемых краев раны. При стандартной методике делают разрез, вскрывая пузырно-маточную складку (место, где матка “встречается” с мочевым пузырем). Так как верхний и нижний края раны могут быть разной толщины, обеспечить их точное сопоставление бывает затруднительно».

«При нашей методике сшивание тканей происходит слой в слой — мышца к мышце, серозная оболочка (тонкая плотная соединительная мембрана) к серозной оболочке»,— пояснил Анатолий Ищенко. Благодаря этому шов получается ровнее и прочнее, что уменьшает риск несостоятельности рубца.

Авторы патентов считают, что оба новых способа позволят увеличить долю естественных родов после кесарева сечения. «Чем крепче рубец, тем больше вероятность, что в будущем женщина сможет родить ребенка через естественные родовые пути»,— отметил Леонид Александров.

Какой именно способ кесарева сечения выбрать, врач решает вместе с пациенткой, сказала Наталья Трифонова. «Мы сторонники персонализированной медицины, и для каждой женщины подбираем тот метод, который подходит именно ей. Например, если есть риск развития эндометриоза рубца, что повышает риск его несостоятельности, мы зашиваем рану 8-образным швом, при наложении которого внутренний слой матки остается невовлеченным в шов. А если мы проводим корпоральное кесарево сечение, предпочитаем накладывать П-образный шов»,— отметила врач, добавив, что новые методики не отменяют существующие, так как в каждом конкретном случае требуется свой подход.

Важен и подбор самого материала для зашивания. Самые первые нити рассасывались слишком быстро, до того, как ткани успевали зажить, поэтому постепенно врачи перешли к синтетическим многожильным нитям, сплетенным из нескольких волокон, рассказал Анатолий Ищенко. Но и у таких материалов есть свои минусы: они несколько сильнее травмируют ткани, через которые проходят, и вызывают «фитильный эффект». «Многожильную нить можно сравнить с фитилем керосиновой лампы. Благодаря его строению по нему легко поднимается керосин. Использование традиционных полифиламентных (многожильных) нитеи из-за их высокои фитильности (способности впитывать раневое содержимое) приводит к большему воспалительному ответу окружающих тканеи на чужеродныи шовныи материал, что может затруднять формирование полноценного рубца на матке»,— пояснил профессор.

Поэтому в Сеченовском центре материнства и детства при выполнении кесарева сечения по новым методикам используют монофиламентные нити, которые имеют меньшую фитильность. Материал производят в том числе отечественные компании.

По мнению ученых, новые методы позволят бороться и с другими осложнениями, которые хоть и возникают редко, но могут приносить молодой матери дискомфорт. «Бывает, что у женщин после операции пропадает ощущение наполненности мочевого пузыря. При новых способах мочевой пузырь не затронут, что избавляет женщину от подобных осложнений»,— сказал Анатолий Ищенко.

Врачи уже провели операции с применением новых методик больше чем 100 пациенткам в Сеченовском центре материнства и детства. У прооперированных во время исследования женщин послеоперационный период протекал без осложнений.

Ученые продолжают исследование. Пациенток, которым сделали кесарево сечение новым способом, обследуют спустя полгода, потом год, а затем, когда они снова забеременеют.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета