20,905 процента составила в первой декаде ноября 2024 года максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Показатель рассчитывает Банк России по данным Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Росбанка, Московского кредитного банка, Т-банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка, учитываются продукты, доступные любому клиенту. Депозитные ставки растут вслед за ключевой, в ЦБ ранее рассчитывали на продолжение притока вкладов населения — деньги на депозитах не тратятся на текущее потребление и не вызывают роста цен в условиях дефицита предложения.

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