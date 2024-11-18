Светский-советский шик

На прошлой светской неделе все было такое, знаете, институциональное — очень-очень культурное и серьезное. Но в то же время события немного перепутались: где раньше были слова — там больше звучала музыка, а где лучше бы музыку без слов — там слова находились. Где планировалась комедия — от нее ничего не оставалось, а где все ожидалось всерьез — получилось весело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, неделя началась с празднования десятилетия онлайн-издания The Blueprint в «Геликон-опере». Собравшиеся стали свидетелями 75-минутного исполнения хором и оркестром под управлением Федора Леднева нескольких публикаций сайта — интервью Марии Сидельниковой с Эриком Булатовым, исследования Марии Кувшиновой об искусственном интеллекте, текста Нины Набоковой по бьюти-тематике и расследования о Доме моды Вячеслава Зайцева. Основатель и редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин больше любит балет, но предположу, что станцевать хотя бы четыре текста из написанных за десятилетие было бы гораздо сложнее, чем спеть их. Для некоторых гостей (которых до того развлекали в фойе креативными синими фотозонами и не менее синими десертами) эти четыре кантаты оказались непреодолимым препятствием: они предпочли сразу «промотать страницу вниз», перебравшись на after-party. Вероятно, это подтверждает тезис, что картинки в фешен-изданиях аудитория любит больше, чем тексты.

В центре конструктивизма «Зотов» три дня показывали «Мистерию про это» в постановке Анны Гусевой и musicAeterna (см. рецензию). Танцевальный спектакль-фантазию создали в рамках выставки «От утопии к театру» к 150-летию Всеволода Мейерхольда. Но это ни в коем случае не попытка воссоздать «Мистерию-буфф», которую Владимир Маяковский, Всеволод Мейерхольд и Казимир Малевич ставили к первой годовщине революции. Тут было скорее оммаж-размышление на тему личности в тоталитарном обществе. А все слова были отданы танцевальной труппе, выполнявшей функции хора. Таким образом, получилось, что этот спектакль и правда подходит к выставке о Мейерхольде, а не к выставке о Маяковском: очень уж мало осталось слов, и совсем ничего — от сатиры и комизма. Впрочем, спектакль был хорош. Как это принято в «Зотове», в первый вечер его показали высшему руководству банка ВТБ и Эльвире Набиуллиной. Во второй — людям культуры, среди которых были Наталия Опалева, Александра Лекомцева и другие. На третий вечер уже можно было купить билет. Постановка отправится в Петербург, на сцену временной резиденции Дома радио, но даты пока неизвестны.

Наконец, в пятницу вечером открыл свои двери небывало большое пространство музыкальных культур TAU на территории бывшего ВНИИметмаша, где сейчас находится «Кинозавод Метмаш», часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино». И хотя у проекта есть свой собственный рулевой и автор — предприниматель Виталий Пономарев, только ленивый не пошутил, что в похорошевшей столице появился Мосгосрейв. Первым гостям показали танцпол на 2,5 тыс. человек, пять баров и три лаунж-зоны. Заводской цех пропитали ретрофутуризмом, привезли именитых диджеев из США и Великобритании, а также задали светским гостям домашнее задание по дресс-коду «Советский шик». Все его осознали по-своему: одни пришли в образах героинь «Служебного романа», другие — «Интердевочки».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”