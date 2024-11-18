Код в мешке

Создатели ядра операционной системы (ОС) Linux отстранили 11 разработчиков, связанных с Россией, от развития ядра проекта. При этом именно на ядре Linux сегодня работают крупнейшие российские операционные системы и широко используемый софт. Участники рынка рассказали “Ъ” Review, какие альтернативы Linux доступны в России и почему отказаться от этого проекта на данный момент невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Под предлогом санкций

В конце октября разработчики ОС Linux исключили 11 сотрудников российских организаций из списка ответственных за развитие проекта (мейнтейнеров), о чем “Ъ” сообщал 23 октября. Среди них в списке исключенных оказались сотрудники SberDevices и разработчики ОС «Аврора». Практически сразу после инцидента основатель Linux Линус Торвальдс фактически подтвердил, что все 11 разработчиков отстранили из-за связей о РФ, а также напомнил об антироссийских санкциях. «Вы думали, я буду поддерживать российскую агрессию?» — написал он 24 октября на платформе открытого сообщества.

В настоящее время именно на ядре Linux работают крупнейшие российские операционные системы и широко используемый софт. Как объясняет "Ъ-Review" коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар, сегодня компании-разработчики со всего мира имеют доступ к исходному коду ядра Linux и совместно улучшают его — вносят изменения в код, заливают в репозиторий, и эти изменения становятся доступны другим участникам. «Теперь же изменения в ядре российским компаниям формально будут недоступны, однако это не означает, что мы больше никогда их не получим. Просто какие-то улучшения отечественные организации будут получать немного позже»,— объясняет эксперт.

Возможные риски

Решение руководства Linux отстранить российских разработчиков от роли мейнтейнеров несет в себе как краткосрочные, так и долгосрочные риски для российских компаний, считает старший менеджер по развитию бизнеса KasperskyOS Антон Селяничев. В краткосрочной перспективе это решение может замедлить развитие отечественных дистрибутивов Linux, (так как будет сложнее отдавать наработки): российские разработчики не смогут принимать непосредственные решения о модификации ядра. «В долгосрочной перспективе этот шаг может привести к фрагментации платформы, когда компании и разработчики будут создавать изолированные форки (ответвлений) ядра Linux, что потенциально может повлиять на совместимость»,— рассказывает собеседник “Ъ”.

Кроме того, по мнению Антона Селяничева, существуют определенные опасения по поводу устойчивости Linux. Если доступ к коду и сотрудничеству станет еще более ограниченным, это может привести к переходу на альтернативы ОС, несмотря на ограниченность вариантов в этом плане. В то же время, как говорит "Ъ-Review" старший инженер по информационной безопасности R-Vision Игорь Швецов, адаптация систем, альтернативных Linux, или же разработка и поддержка собственных версий ядра, неизбежно потребуют дополнительных инвестиций, а также финансовых и кадровых ресурсов от российских компаний. Это, в свою очередь, может привести к созданию новых рабочих мест в России, повышению уровня компетенций российских специалистов и развитию уникальных технологий, таких как улучшенные системы защиты и контроль целостности ядра.

«Одной из основных задач при разработке и поддержке собственного ядра является обеспечение поддержки различных аппаратных платформ. Разработчикам придется уделять внимание драйверам для актуальных аппаратных решений, включая видеокарты и процессоры»,— отмечает Игорь Швецов.

Что касается компаний, полагающихся на специализированные решения, то они могут столкнуться с более длительными циклами разработки и более высокими операционными расходами, поскольку им придется самостоятельно управлять исправлениями и обновлениями, говорит Антон Селяничев. Эти проблемы могут привести к снижению эффективности и увеличению расходов, особенно для организаций, которые вкладывают значительные средства в продукты на базе Linux: например, разработчики российских ОС и ПО на его основе.

В поисках альтернативы

По мнению гендиректора АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) Кирилла Семиона, в свете ситуации вокруг Linux у российских компаний остается три основных варианта. Первый — это создание аналогичного сообщества, чтобы минимизировать разницу между собственными ОС, совместная разработка «российского аналога оригинального проекта». «Второй — развитие всеми компаниями своих форков Linux, которые чем дальше, тем больше будут отличаться друг от друга. Наконец, третий вариант — это создание уникальной российской ОС», — говорит собеседник “Ъ”.

Первый вариант эксперт называет наиболее предпочтительным, поскольку остальные могут повлечь за собой переделку прикладного ПО под них, дорогую и трудоемкую. Если же говорить о вариантах полной замены ядра Linux, то сегодня теоретически существуют два варианта — ОС на базе BSD (ОС Unix) и KasperskyOS, рассказывает руководитель отдела международных проектов и экспериментальной разработки проектного офиса NFP IT-интегратора «Первый Бит» Виктор Алексеев.

ОС на базе BSD, в том числе FreeBSD и OpenBSD — это системы с открытым исходным кодом. По словам Игоря Швецова, FreeBSD известна гибкостью и производительностью, а OpenBSD — фокусом на безопасность и строгим подходом к коду. Однако переход на эти системы потребует переподготовки специалистов, поскольку их структура управления и конфигурации отличается от Linux. «Условно популярные BSD-системы развиваются неспешно, поскольку сообщество невелико и мало кому интересно в это вкладываться», — говорит Антон Селяничев.

Другой путь — использование KasperskyOS, защищенной микроядерной операционной системы, разработанной с нуля для поддержки приложений с высоким уровнем безопасности. Однако, несмотря на то что KasperskyOS удовлетворяет конкретные потребности, она не является прямой заменой Linux из-за различий в совместимости и ориентации на безопасность, а не на использование в общих целях, подчеркивает Антон Селяничев. Переход на KasperskyOS более целесообразен для отраслей с особыми требованиями к безопасности и операциям, а не к приложениям общего назначения.

«Варианты на базе BSD и KasperskyOS как замен Linux несут в себе больше рисков и затрат, нежели продолжение использования этой ОС»,— соглашается Виктор Алексеев.

Работа на перспективу

Между тем, несмотря на решение руководства Linux, проект не отнимают у российских компаний — они лишаются только возможности развития и оперативного доступа к изменениям, которые вносят другие разработчики, объясняет Федор Дбар. В таком режиме можно существовать долгое время, но если говорить о перспективе на горизонте более 3-5 лет, то вопрос о разработке собственного ядра возникает неизбежно.

«В России давно говорят об этом, в том числе на уровне государства. Однако открытым остается вопрос, на базе какой площадки его делать. Пока наиболее подходящим вариантом для многих видится Институт системного программирования (ИСП) РАН»,— говорит он. По мнению господина Дбара, особенно остро вопрос разработки собственного российского ядра встанет в критических направлениях: «Это ядро будет подконтрольно только России».

Впрочем, на ситуацию вокруг Linux у некоторых экспертов есть и иной взгляд: в частности, как говорит технический директор компании F.A.C.C.T. Никита Кислицын, на данный момент нет необходимости что-либо менять. «У российских разработчиков ОС — светлое будущее, выручка продолжает расти и так будет, по крайней мере, еще несколько лет. Однако, разработка «на своем ядре» в большинстве случаев все равно означает, что это форк ядра Linux»,— заключает Никита Кислицын.

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Павел Тихонов