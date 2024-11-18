Глава Вологодской области рассказал о конфликте с предприятием «Свеза»
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в разговоре с «Ъ» прокомментировал решение лесопромышленной компании «Свеза» сменить юрисдикцию из-за конфликта с местными властями. Глава региона указал, что предприятие отказалось от завершения инвестиционного проекта. Он также добавил, что принятие решений остается только за правительством региона.
Георгий Филимонов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Мы получаем запрос: коллеги, мы не будем делать вторую очередь, рабочие места не будем создавать, соответственно, налоги в регион не будут поступать, а лес нам оставьте… Если организация выступает с позиции антигероя, с позиции "так всегда было и должно быть так" — нет, ничего подобного»,— сказал Георгий Филимонов.
Как добавил губернатор, центр принятия решений находится «не на каких-то предприятиях», а только в правительстве региона. «Это есть наша идеологема, наша миссия — показать, что власть в регионе работает для людей. Не на крупный бизнес, а для жителей малых городов и поселений»,— уточнил глава Вологодской области.
Полную версию интервью губернатора читайте здесь.