Глава Вологодской области рассказал о конфликте с предприятием «Свеза»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в разговоре с «Ъ» прокомментировал решение лесопромышленной компании «Свеза» сменить юрисдикцию из-за конфликта с местными властями. Глава региона указал, что предприятие отказалось от завершения инвестиционного проекта. Он также добавил, что принятие решений остается только за правительством региона.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы получаем запрос: коллеги, мы не будем делать вторую очередь, рабочие места не будем создавать, соответственно, налоги в регион не будут поступать, а лес нам оставьте… Если организация выступает с позиции антигероя, с позиции "так всегда было и должно быть так" — нет, ничего подобного»,— сказал Георгий Филимонов.

Как добавил губернатор, центр принятия решений находится «не на каких-то предприятиях», а только в правительстве региона. «Это есть наша идеологема, наша миссия — показать, что власть в регионе работает для людей. Не на крупный бизнес, а для жителей малых городов и поселений»,— уточнил глава Вологодской области.

Полную версию интервью губернатора читайте здесь.