Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Флоридская засуха

Андрей Василевский и Сергей Бобровский сыграли «на ноль» в матчах НХЛ

В героев очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ превратились российские вратари двух команд из штата Флорида. Андрей Василевский, переписавший накануне один из рекордов НХЛ, быстрее всех в истории добравшись до 300-й победы, помог «Тампа-Бей Лайтнинг» на своей площадке всухую обыграть «Нью-Джерси Девилс» (4:0). А Сергей Бобровский из «Флорида Пантерс» поучаствовал в разгроме лидера сезона «Виннипег Джетс» (5:0).

Голкипер «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам в матче против «Нью-Джерси» и был признан первой звездой игрового дня НХЛ

Голкипер «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам в матче против «Нью-Джерси» и был признан первой звездой игрового дня НХЛ

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Голкипер «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам в матче против «Нью-Джерси» и был признан первой звездой игрового дня НХЛ

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

День домашнего матча против «Нью-Джерси», вероятно, стал для вратаря «Тампы» Андрея Василевского особенным. Перед началом игры на Amalie Arena прошла торжественная церемония: россиянина поздравляли с рекордом, установленным им в пятничном матче против чрезвычайно мощно — с 15 побед в 16 матчах — начавшего сезон «Виннипег Джетс». Тогда Василевский одержал 300-ю победу в НХЛ. Достижение это крайне значимое: до него за более чем вековую историю лиги выиграть 300 матчей удалось лишь 39 голкиперам. А так быстро, как Василевскому, добраться до этой планки не удавалось никому.

Россиянин на это затратил всего 490 матчей.

Для сравнения, прошлому рекордсмену, легенде Жаку Планту, игравшему еще в 50-е годы прошлого века, потребовался 521 матч.

В новом матче Василевский опять стал главным героем, подтвердив все добрые слова, которые незадолго до старта игры говорили о нем не только близкие люди — отец Андрей и брат Алексей, выступающий в КХЛ за «Салават Юлаев», но и настоящие звезды прошлого — обладатель большинства вратарских рекордов лиги Мартин Бродер, а также культовые для «Тампы» голкиперы Николай Хабибулин и Бен Бишоп (с каждым команда доходила до финала Кубка Стэнли, с россиянином выиграла трофей в 2004 году).

Андрея Василевского держали в тонусе почти весь матч.

В первом периоде он несколько раз не позволил «Нью-Джерси» открыть счет. Во втором сберег минимальное преимущество: отразил аж 15 бросков, по меньшей мере 4 из которых представляли исключительную опасность.

В третьем продолжал спокойно выполнять свою работу и позволил «Тампе» завладеть более основательным перевесом. Его команде обеспечили победу игроки ведущих звеньев, среди которых, конечно, и лучший бомбардир прошлого первенства Никита Кучеров. Он, по всей видимости, станет виновником следующего торжества на Amelie Arena. Благодаря двум результативным передачам форвард вплотную подобрался к рубежу в 900 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Завершилась встреча «сухой» победой хозяев — 4:0. К финальной сирене на счету Василевского оказалось 29 отраженных бросков. Во 2-й раз в сезоне и 36-й за карьеру в НХЛ он завершил матч без пропущенных шайб.

В то же время в том же штате «Флорида» принимала лидера регулярного чемпионата «Виннипег Джетс».

Этот матч развивался несколько иначе — здесь комфортного перевеса хозяева добились уже в дебюте второго периода. На старте третьего счет стал 5:0, а последняя десятиминутка запомнилась лишь драками и потасовками.

Одержать с виду настолько легкую победу над вроде бы неудобным соперником (на это намекали и текущая форма «Виннипег Джетс», и тот факт, что «Флорида» уступила в четырех предыдущих очных встречах) хозяевам позволила в том числе уверенная игра вратаря Сергея Бобровского. Он отразил 27 бросков и впервые в сезоне сыграл «на ноль». Всего за время выступлений в НХЛ на счету Бобровского теперь 45 «сухих» матчей. По этому показателю он идет третьим среди российских вратарей. Впереди — завершившие карьеру Хабибулин (46) и Евгений Набоков (59).

Несмотря на поражения в двух последних матчах, «Виннипег» продолжает лидировать в сводной таблице НХЛ. На его счету 30 очков в 18 матчах. «Флорида» возглавляет Атлантический дивизион с 25 очками в 18 встречах, «Тампа» идет в нем третьей, набрав 19 баллов за 16 игр.

Роман Левищев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...