Флоридская засуха

В героев очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ превратились российские вратари двух команд из штата Флорида. Андрей Василевский, переписавший накануне один из рекордов НХЛ, быстрее всех в истории добравшись до 300-й победы, помог «Тампа-Бей Лайтнинг» на своей площадке всухую обыграть «Нью-Джерси Девилс» (4:0). А Сергей Бобровский из «Флорида Пантерс» поучаствовал в разгроме лидера сезона «Виннипег Джетс» (5:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам в матче против «Нью-Джерси» и был признан первой звездой игрового дня НХЛ

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Голкипер «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам в матче против «Нью-Джерси» и был признан первой звездой игрового дня НХЛ

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

День домашнего матча против «Нью-Джерси», вероятно, стал для вратаря «Тампы» Андрея Василевского особенным. Перед началом игры на Amalie Arena прошла торжественная церемония: россиянина поздравляли с рекордом, установленным им в пятничном матче против чрезвычайно мощно — с 15 побед в 16 матчах — начавшего сезон «Виннипег Джетс». Тогда Василевский одержал 300-ю победу в НХЛ. Достижение это крайне значимое: до него за более чем вековую историю лиги выиграть 300 матчей удалось лишь 39 голкиперам. А так быстро, как Василевскому, добраться до этой планки не удавалось никому.

Россиянин на это затратил всего 490 матчей.

Для сравнения, прошлому рекордсмену, легенде Жаку Планту, игравшему еще в 50-е годы прошлого века, потребовался 521 матч.

В новом матче Василевский опять стал главным героем, подтвердив все добрые слова, которые незадолго до старта игры говорили о нем не только близкие люди — отец Андрей и брат Алексей, выступающий в КХЛ за «Салават Юлаев», но и настоящие звезды прошлого — обладатель большинства вратарских рекордов лиги Мартин Бродер, а также культовые для «Тампы» голкиперы Николай Хабибулин и Бен Бишоп (с каждым команда доходила до финала Кубка Стэнли, с россиянином выиграла трофей в 2004 году).

Андрея Василевского держали в тонусе почти весь матч.

В первом периоде он несколько раз не позволил «Нью-Джерси» открыть счет. Во втором сберег минимальное преимущество: отразил аж 15 бросков, по меньшей мере 4 из которых представляли исключительную опасность.

В третьем продолжал спокойно выполнять свою работу и позволил «Тампе» завладеть более основательным перевесом. Его команде обеспечили победу игроки ведущих звеньев, среди которых, конечно, и лучший бомбардир прошлого первенства Никита Кучеров. Он, по всей видимости, станет виновником следующего торжества на Amelie Arena. Благодаря двум результативным передачам форвард вплотную подобрался к рубежу в 900 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Завершилась встреча «сухой» победой хозяев — 4:0. К финальной сирене на счету Василевского оказалось 29 отраженных бросков. Во 2-й раз в сезоне и 36-й за карьеру в НХЛ он завершил матч без пропущенных шайб.

В то же время в том же штате «Флорида» принимала лидера регулярного чемпионата «Виннипег Джетс».

Этот матч развивался несколько иначе — здесь комфортного перевеса хозяева добились уже в дебюте второго периода. На старте третьего счет стал 5:0, а последняя десятиминутка запомнилась лишь драками и потасовками.

Одержать с виду настолько легкую победу над вроде бы неудобным соперником (на это намекали и текущая форма «Виннипег Джетс», и тот факт, что «Флорида» уступила в четырех предыдущих очных встречах) хозяевам позволила в том числе уверенная игра вратаря Сергея Бобровского. Он отразил 27 бросков и впервые в сезоне сыграл «на ноль». Всего за время выступлений в НХЛ на счету Бобровского теперь 45 «сухих» матчей. По этому показателю он идет третьим среди российских вратарей. Впереди — завершившие карьеру Хабибулин (46) и Евгений Набоков (59).

Несмотря на поражения в двух последних матчах, «Виннипег» продолжает лидировать в сводной таблице НХЛ. На его счету 30 очков в 18 матчах. «Флорида» возглавляет Атлантический дивизион с 25 очками в 18 встречах, «Тампа» идет в нем третьей, набрав 19 баллов за 16 игр.

Роман Левищев