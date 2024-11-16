Умер кинорежиссер Александр Панкратов

Кинорежиссер и оператор Александр Панкратов умер на 79-м году жизни 15 ноября, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. В качестве режиссера он работал над фильмами «Портрет жены художника», «Счастливая, Женька!» и «Проделки в старинном духе».

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Фото: Anjeyy / Wikipedia Александр Панкратов

Фото: Anjeyy / Wikipedia

«Приносим соболезнования родным и близким Александра Андреевича»,— говорится в сообщении пресс-службы. Прощание с режиссером пройдет 18 ноября. Его похоронят на Востряковском кладбище.

Александр Панкратов родился в 1946 году в Москве. В 1968 году окончил ВГИК, мастерскую Леонида Косматова. В качестве оператора работал над фильмами «Удивительный мальчик», «С песней по жизни», «Нервы-нервы», а также над анимационным фильмом «Голубой щенок».

Режиссерский факультет ВГИКа окончил в 1979 году. Его дипломной работой стала рок-опера «На дне» по мотивам одноименной пьесы Максима Горького. Среди его режиссерских работ — фильмы «Прощай, шпана замоскворецкая», «Завтра», «Борода в очках и бородавочник (Эмигрантка)» и «Путешествие автостопом».