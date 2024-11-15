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Коммерсантъ FM
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ЦБ: максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках обновила исторический рекорд

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках в первой декаде ноября достигла максимума за всю историю наблюдений с 2009 года и составила 20,91% годовых, сообщил Банк России. Согласно данным регулятора, до этого максимальная средняя ставка наблюдалась в марте 2022 года и составляла 20,51% годовых при ключевой ставке 20%.

Анализ проводился на основе данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Росбанка, Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. При определении ставки ЦБ учитывал максимальные ставки по вкладам, доступным каждому клиенту кредитных организаций (включая потенциальному) без ограничений и предварительных условий.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам на срок до трех месяцев составили 18,63% (+1,23% по сравнению с третьей декадой октября). На срок от трех месяцев до полугода ставка составила 20,11% (+0,95%), от полугода до одного года — 20,72% (+0,71%). Средняя ставка на срок свыше одного года составила 19,15% (+0,57%).

В третьей декаде октября 2024 года средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков во второй раз в истории превысила 20%. Наиболее доходными стали вклады от одного года до трех лет, где доходность превысила 22% годовых. При этом, по мнению опрошенных «Ъ» экспертов, максимальная ставка может увеличиться еще на несколько пунктов в концу 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Компании разогрели ставки».

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