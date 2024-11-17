Валютная доходность, рублевый расчет

Доходности замещающих облигаций к настоящему времени выросли до 10–14,3% годовых, заметно увеличившись с начала года. Это ниже номинальных ставок по рублевым депозитам, однако такие инструменты позволяют защитить вложения от ослабления российской валюты. Вместе с тем при выборе таких ценных бумаг стоит помнить о разном уровне их ликвидности, а также об особенностях расчетов по ним.

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Ставки вверх

С начала 2024 года доходность замещающих облигаций, номинированных в долларах США, существенно выросла. Так, по оценке БК «Регион», по бумагам первого эшелона она в среднем выросла на 423 б. п., до 9,87% годовых, по бумагам второго эшелона — на 625 б. п., до 14,32% годовых. «Из долларовых облигаций эмитентов первого эшелона наиболее доходными в настоящее время является выпуск “Металлинвеста” с погашением в 2028 году и “Газпром Капитала” с погашением в 2026 году — 10,7% годовых, а также другие выпуски “Газпром Капитала” с погашением в 2027–2031 годах с доходностью 10,4–10,5% годовых»,— отмечает главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак. Заметно выросли ставки (с 6,4% до 9,9–10,5% годовых) и по трем выпускам локальных долларовых облигаций, размещенных в этом году: НОВАТЭКа, «Полюса» и «Фосагро».

Рост доходности в первую очередь определялся внутренними факторами. Среди них портфельный управляющий УК «Первая» Артур Копышев выделил ожидания по проведению замещения суверенных евробондов Минфина.

Эксперты оценивают, что общий объем замещения может составить $23 млрд.

При этом основные инвесторы — кредитные организации — на фоне невозможности привлекать пассивы в долларах и евро потеряли к ним интерес. «Отсутствие возможности привлекать пассивы в долларах и евро приводит к проблемам с соблюдением норматива открытой валютной позиции и удорожанию инструментов ее хеджирования в виде валютных свопов»,— отмечает начальник управления инвестиционного анализа Совкомбанка Дмитрий Никонов. Ставки по таким инструментам сейчас превышают 20% годовых. «В такой ситуации держать долларовые облигации даже с доходностью 10–15% становится невыгодно»,— отмечает эксперт.

Суверенное замещение

Дополнительное давление на рынок валютных облигаций оказывала и жесткая монетарная политика Банка России, который в конце октября довел ключевую ставку до 21%. Одновременно регулятор повысил прогнозный диапазон средней ключевой ставки до конца года до 21–21,3%. В третью декаду октября средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков достигла 20,17% годовых (см. «Ъ» от 5 ноября).

«В настоящий момент основной игрок на рынке валютных бондов — это физлица, поведение которых сильно завязано на динамику рублевых депозитных ставок»,— отмечает господин Копышев.

По его мнению, из-за фрагментации локального рынка внешние факторы, такие как политика ФРС, на него не влияют.

В ближайшие недели рост ставок может возобновиться на фоне замещения суверенных евробондов. Инвесторы имеют возможность обменять свои суверенные еврооблигации, в том числе приобретенные с дисконтом на внешнем рынке, на локальные замещающие выпуски Минфина. Расчеты по таким сделкам должны завершиться 5 декабря. После этого, как считает господин Копышев, многие инвесторы будут стремиться зафиксировать прибыль по ним. Это может вызвать рост доходности не только в суверенных долларовых выпусках, но и в корпоративном сегменте.

Вместе с тем продолжающееся обесценение рубля делает замещающие облигации одним из самых популярных инструментов валютного хеджа. На минувшей неделе внебиржевой курс доллара обновил 13-месячный максимум, поднявшись выше уровня 100 руб./$.

По итогам пятничных торгов курс составил 99,85 руб./$, за неделю он вырос на 2,25 руб., с конца июля — на 14,35 руб.

Такая динамика связана с укреплением доллара на мировом рынке и снижением требований к продаже экспортной выручки.

Нерасчетная валюта

Однако стоит помнить, что валютные облигации хотя и номинированы в долларах и евро, но все расчеты происходят в рублях по официальному курсу ЦБ. Для оценки данного курса на день вперед Банк России берет сделки кредитных организаций, проведенные на внебиржевом рынке до 13:40 текущего дня. В условиях повышенной волатильности такой курс может заметно отличаться от реального курса на внебиржевом рынке. «Когда инвестор покупает облигацию, сложно оценить, сколько рублей он переплачивает или, наоборот, экономит относительно рыночного курса валюты»,— отмечает Дмитрий Никонов.

Также при таких инвестициях стоит учитывать, что не все валютные облигации торгуются на Московской бирже, а по тем выпускам, которые представлены на торговой площадке, не всегда высокая ликвидность.

Самые высокие биржевых объемы — на десятки и сотни миллионов рублей ежедневно — проходят с облигациями эмитентов первого эшелона, такими как «Газпром Капитал», ГМК «Норильский никель», ГТЛК, НЛМК, «Полюс», ЛУКОЙЛ.

Виталий Гайдаев