От неудобства к удобствам
История туалетного вопроса в российских столицах
С 2001 года 19 ноября провозглашен Всемирным днем туалета. «Ъ» подготовил исторический путеводитель, позволяющий отследить историю решения санитарных вопросов в российских столицах и понаблюдать, как с течением времени менялись бытовые привычки людей и названия мест, обозначаемых сегодня буквами М и Ж.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Большая русская литература обходила туалетную тему как грязную. Но есть воспоминания, благодаря которым мы знаем об интимных привычках людей самый разных сословий. А также можем увидеть, насколько стыдлив русский язык, но ловок на выдумки и потому богат эвфемизмами для обозначения сферы естественных отправлений.
Первоначально на Руси не было специальных строений или отдельных комнат в домах, предназначенных для отправления естественных надобностей. Для этих целей использовали особое место в удалении от жилья, которое называли отхожим — потому что требовалось отойти от дома, чтобы справить нужду.
Отхожее место на Руси считалось местом скверны. «Чаще всего нечистоты в древнерусских источниках упоминаются в контексте духовного осквернения или ритуальной чистоты»,— говорит заместитель генерального директора Новгородского музея-заповедника по научной работе Илья Мельников.
Однако в «Житии протопопа Аввакума» — первой русской автобиографии, написанной в XVII веке, характерен некоторый натурализм. Протопоп Аввакум, лишенный сана и преданный анафеме за раскол, последние 15 лет жизни, вплоть до своей казни 14 апреля 1682 года, провел в земляной тюрьме в заполярном городе Пустозерске.
Он описывает, как в тюрьме сгребал на лопату отходы своей жизнедеятельности и выбрасывал в окошко или ухаживал за «бешеным» (бесноватым) караульщиком Кириллушкой: «Он, миленький, бывало, сцыт под себя и серет, а я его очищаю».
«Экскременты нередко присутствуют в житийной литературе как признак демонической мерзости,— поясняет господин Мельников.— Например, в переводном “Житии Андрея Юродивого” ими бесы поливают труп нерадивого священника при погребении. Упоминание дефекации у Аввакума имеет традиционные литературные корни, например, “пес-мотылоядец”, которыми он одаривает оппонентов — вполне в духе прежних канонов, уподоблявших ересь калу. С другой стороны, присутствуют и народно-скоморошеские ноты, в которых публичная дефекация в неподобающем месте — это смешно, грешно и позорно одновременно».
Ретирадное место
Туалетные нововведения, как и многие другие в России, начались, как водится, при Петре I. Молодого реформатора всерьез беспокоила антисанитария в столице. Во дворах густонаселенной Москвы стояли обычные деревянные нужники — точно как в деревнях. Их выгребные ямы быстро заполнялись. Во время половодья или сильных дождей нечистоты вымывались, текли по улицам и вместе с другими бытовыми отходами оказывались в водах городских рек. В сточные канавы, предназначенные для отвода дождевой воды, многие москвичи справляли нужду или сбрасывали конский навоз. При этом, как пишет Игорь Богданов в книге «Unitas, или Краткая история туалета», в Лондоне уже в 1358 году существовали четыре общественных туалета (common prives). Правда, самый большой находился на Лондонском мосту, а нечистоты попадали прямо в Темзу. Так что отношение к водным артериям как к канализации было общепринятым.
В 2006 году в московском Манеже прошел «Всемирный туалетный саммит». На нем можно было проследить санитарную историю человечества и технический прогресс в этой сфере
Фото: Юрий Машков / ИТАР-ТАСС
9 апреля 1699 года Петр I издал указ «О соблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Указ — это хорошо, однако санитарное состояние столицы не улучшалось. Даже в Кремле дело обстояло неважно, особенно после того как Петр разместил там коллегии, увеличив число людей на его территории.
Задумавшись о возведении Петербурга и посетив Голландию, Петр издал указ о строительстве в новой столице специальных помещений с выгребной ямой и установленной над ней сидением с отверстием. Для обслуживания подобных заведений были назначены специальные работники — золотари. Называли общие отхожие места ретирадниками от французского слова retirer — удаляться.
Золотари в 1910-х оставались одной из важнейших профессий в российских городах
Фото: mosvodokanal.ru / Wikipedia
Дворовыми ретирадниками пользовались дворники, швейцары, уличные торговцы и жильцы подвальных этажей. Первый домашний ретирадник, о котором известно историкам, появился в Петербурге в 1710 году в двухэтажном каменном дворце Петра I. Второй подобный кабинет Петр велел организовать во дворце «Монплезир» в Петергофе, и этот туалет стал высокотехнологичным по меркам эпохи: он был оснащен проточно-промывной канализацией — нечистоты уходили в Финский залив.
Понятие «ретирадное место» встречается в мемуарах князя Петра Долгорукова «Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта 1860–1867». Причем в неожиданном контексте: там описаны интимные привычки Александра II. Государь утром после прогулки отправляется в ретирадное место, посещение которого превращалось в специфический ритуал. «Его величество наследовал от своих отца и деда тугость на пищеварение и в бытность свою на Кавказе в 1850 году, попробовав курить кальян, заметил, что кальян много способствует его пищеварению. Итак, его величество, воссев где подобает, начинает курить кальян и курит, доколе занятие это не увенчается полным успехом. Перед государем поставлены огромные ширмы, и за этими ширмами собираются лица, удостоенные по особой царской милости высокой чести разговором своим забавлять государя во время куренья кальяна и совершения прочего... Лица эти получили в Петербурге прозвание кальянщиков. Пока государь курит кальян и ожидает его благотворного действия, кальянщики рассказывают разные анекдоты, забавные, скандалезные и прочие»,— сплетничает Долгоруков.
«Где, братец, здесь нужник?»
Устройство отхожих мест в России второй половины XVIII века современники могут знать благодаря записям капитана японской шхуны Дайкокуя Кодаю. Он после кораблекрушения попал в Россию и в 1791 году был привезен в Петербург. В числе прочих наблюдений внимательного японца, который прожил в России около десяти лет, было и устройство русского отхожего места.
«Уборные называются (по-русски) нудзуне, или нудзунти (нужник). Даже в 4–5-этажных домах нужники имеются на каждом этаже. Они устраиваются в углу дома, снаружи огораживаются двух-трехслойной (стенкой), чтобы оттуда не проникал дурной запах. Вверху устраивается труба вроде дымовой, а в середине она обложена медью, конец (трубы) выступает высоко над крышей, и через нее выходит плохой запах… Нужники бывают большие с четырьмя или пятью отверстиями, так что одновременно могут пользоваться три-четыре человека. У благородных людей даже в уборных бывают печи, чтобы не мерзнуть... Под сиденьями сделаны большие воронки из меди, (а дальше) имеется большая вертикальная труба, в которую все стекает из этих воронок, а оттуда идет в большую выгребную яму, которая выкопана глубоко под домом и обложена камнем».
«Видимо, в первых доходных домах Петербурга нужники уже делились на “господские” и для прислуги. Источники XVIII века сообщают о такого рода устройствах на несколько посадочных мест, что вряд ли было приемлемо для привилегированных сословий»,— подтверждают наблюдения японца авторы книги «Чистота: от традиции к цивилизации».
Наши нравы
Японец Дайкокуй Кодаю побывал и в российской деревне, где под уборными никаких инженерных затей не предусматривали, а зимой смерзшийся кал раскалывали и сбрасывали в реки. Книга показаний Кодаю, составленная Кацурагавой Хосю, хранилась как государственная тайна и до 1937 года оставалась секретной.
Об индивидуальном санитарном кабинете Екатерины II писал Гавриил Державин, бывший незадолго до смерти императрицы ее кабинет-секретарем. Вот что он вспоминал о последних часах ее жизни: «Конец же ее случился в 1796 году, ноября в 6-й день, в 9-м часу утра. Она, по обыкновению, встала поутру в 7-м часу здорова, занималась писанием продолжения “Записок касательно российской истории”, напилась кофею, обмакнула перо в чернильницу и, не дописав начатого речения, встала, пошла по позыву естественной нужды в отдаленную камеру и там от эпилептического удара скончалась». (Державин, правда, перепутал эпилептический приступ с апоплексическим ударом — инсультом.)
Подворотни
Спустя годы имя Державина запечатлеется в мемуарах в связи с экзаменом в Царском Селе и… отхожим местом. О том, что лицеиста Александра Пушкина в 1815-м разглядел Державин на экзамене в Царском Селе, помнят все. Однако знаменательная встреча началась с разочарования. Друг Пушкина Антон Дельвиг вышел на лестницу поцеловать руку знаменитому поэту. Мэтр вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: «Где, братец, здесь нужник?» Как запомнил Пушкин, свое намерение поцеловать мэтру руку Дельвиг не осуществил. Тут интересна историческая склейка: то, что во время Державина казалось естественным и допустимым, в первом двадцатилетии XIX века было воспринято как нарушение приличий.
Иллюстрация Константина Сомова 1908 года показывает все удобства и неудобства использования дамами того времени ночного горшка
Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images
«Аристократы по отхожим местам не ходили»,— настаивает историк Екатерина Юхнёва в книге «Петербургские доходные дома. Очерки из истории быта». Дамы не носили панталоны, а мода на кринолины, продержавшаяся в России более полутора веков, позволила им использовать для отправления естественных надобностей специальные фарфоровые или фаянсовые судна и ночные вазы. Ими пользовались и в дороге, и на балах, а укромность обеспечивали ширмы. Низшие сословия для подобных целей приспосабливали горшок или ведро.
В первой половине XIX века по мере роста этажности доходных домов в них на черных лестницах стали появляться отхожие места пролетной системы — тоже для прислуги. Они располагались в нишах на площадке рядом с окном — там были оборудованы каменные или деревянные стульчаки. Знать же по-прежнему пользовала вазы.
Недруги в сортире
По свидетельству князя Петра Вяземского, московский главнокомандующий и управляющий по гражданской части Федор Ростопчин, люто ненавидевший французов, не только «ругал на чистом французском языке» но и «установил “нужную вазу” в отхожем месте своего московского дома на бюст Наполеона».
Однако для основной массы петербуржцев и во второй половине XIX века проблема с отхожими местами в Петербурге стояла остро. Горожанам приходилось справлять нужду прямо в подворотнях. Анна Григорьевна Достоевская вспоминала: «Феодор Михайлович в первые недели нашей брачной жизни, гуляя со мной, завел меня во двор одного дома и показал камень, под который его Раскольников спрятал украденные у старухи вещи…
На мой вопрос: зачем же ты забрел на этот пустынный двор? Феодор Михайлович ответил: “А за тем, за чем заходят в укромные места прохожие”».
С той же целью посещал дворы и другой писатель — Иван Гончаров, который признавался 17 февраля 1864 года в письме редактору Андрею Краевскому: «...у меня, и у некоторых моих сверстников (может, и у вас тоже) к старости моча одолевает и часто приходится всенародно, на улицах, обнаруживать человеческую немочь».
Общественные писсуары
В 1871 году исполняющий обязанности петербургского губернатора Иван Лутковский сообщал городскому голове, что безотлагательно нужно установить общественные отхожие места, «столь необходимые для удобства публики и общественного благоустройства... в наибольшем по возможности числе». В том же году у Михайловского манежа был построен ретирадник, считающийся первым городским общественным туалетом.
Архитектор Иван Мерц описывал это сооружение в журнале «Зодчий» в 1872 году: «Ретирадник был проектирован деревянный, из бревен, обшитых с обеих сторон досками, на каменном фундаменте и с железной кровлей. В нем устроены место для писсуара, два ватерклозета и небольшая комната для сторожа; он снабжен обильно водою, освещается газом и отапливается чугунною каннелированною печью, коксом, а комната сторожа — небольшою русскою печью».
Общественные ретирадники, которые устанавливали на рынках и в парках, напоминали обычные дворовые, на время праздничных массовых гуляний ставили временные — отгороженные забором, без крыши. Иногда для маскировки забор украшали ветками.
Практика устанавливать временные отхожие места в период народных гуляний возникла в Петербурге еще несколько веков назад. На фото — подготовка к параду на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге весной 2023 года
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
С середины XIX века в Петербурге вошли в обиход клозеты (от англ. close — чулан), представлявшие собой металлическую воронкообразную чашу. Ее выходная труба в месте присоединения к вертикальной сточной трубе перекрывалась специальным клапаном при помощи педали или ручки. Механизм — как в поезде, но там есть водяной смыв, а в клозетах его не было. Клозеты пропускали канализационные запахи, и потому если их располагали внутри квартир, то в специальных помещениях с окном и подальше от жилых комнат — отсюда и аналогия с чуланом.
Полный и подробный путеводитель по городу на круглый год №92 1888 года все еще отмечал неудобства местного населения и гостей города, поскольку ретирадных мест «сравнительно с другими столицами в Петербурге очень мало». А «публика, особенно приезжая, чувствует поэтому крайнее в этом отношении стеснение». Далее прилагался список искомых заведений в восьми районах города.
Все изменил водопровод. Централизованное водоснабжение в Петербурге ведет историю с 1858 года. И через несколько десятилетий вода в центре города стала доступна и для общественных уборных. Так что, как сообщает «Unitas, или Краткая история туалета», к концу XIX века на некоторых петербургских улицах города появились писсуары (от фр. pissoir — мочиться). Это были сооружения из толстого листового железа площадью примерно три на полтора метра и высотою чуть выше двух метров, окрашивались масляной краской как снаружи, так и внутри. Чистота в них поддерживалась непрерывно лившейся водой. По бокам имелись входы без дверей. Освещались туалеты газовыми светильниками. По данным медицинской полиции, лучшие общественные писсуары в конце XIX века располагались в Александровском саду против Главного штаба и против Конногвардейского бульвара, в Исаакиевском сквере и в Летнем саду. На старых фотографиях можно увидеть писсуар у Аничкова моста.
С конца XIX века стали использовать газетную бумагу в качестве туалетной, от чего предостерегали гигиенисты: в типографской краске содержался свинец. До этого в обиходе оставались сено, трава и ветошь.
Путеводитель 1902 года «Петербург с окрестностями» продолжил обсуждение деликатной темы: «Писсуары и клозеты заставляют желать усовершенствования, так как сделаны исключительно только для мужчин, да и то для простонародья…» Стоило помнить: городские скверы и сады не везде были снабжены отхожими местами. А в здании Почтамта клозет платный (2–3 коп.). На эти деньги можно было купить сайку. Из чертежей туалетов видно, что при каждом была комната для сторожа, он же работник.
Только вот канализации в Петербурге тогда еще практически не было. Точнее, была ливневая — то есть для отвода осадков. А вот вывозом нечистот, которые накапливались в выгребных ямах, по-прежнему, как и при Петре I, занимались люди. Работали они преимущественно ночью — чтобы не смущать в дневное время приличную публику. Как пишет историк Наталья Зайцева, «вывоз жидких нечистот обходился домовладельцам в сумму от двух до трех рублей за сто ведер». Барки для транспортировки были сделаны по специальным чертежам, лодки нагружались на Фонтанке, между Семеновским и Обуховским мостами. И отправлялись за город.
Про то, что вода — главный помощник в решении санитарных вопросов, люди знают с давних пор
Фото: МАММ / МДФ / История России в фотографиях
Кстати, и в Москве до конца XIX века практиковали вывоз нечистот. А поскольку выгребные ямы, где они скапливались, представляли собой деревянные срубы, обмазанные для гидроизоляции глиной, они не могли предотвратить загрязнения почвы и воды в питьевых колодцах. Что вело к инфекциям и эпидемиям. В 1918-м, когда Москва вернула столичный статус, канализация (в ее современном понимании) обслуживала примерно треть домовладений. Но в Петербурге ситуация была еще хуже.
Зато там на 1916 год было 33 общественных туалета (не считая писсуаров у садов и мостов). Общественные или дворовые отхожие места оснащались вмонтированными в пол чашами, над которыми полагалось приседать.
Унитазы против ватерклозетов
В домах (мы снова говорим о центре Петербурга и состоятельных горожанах) тем временем санитарные комнаты снабжали все большими удобствами. На смену дурно пахнущим клозетам постепенно вместе с водопроводом пришли ватерклозеты — устройства со смывом и водяным коленом — гидравлическим затвором.
В 1855-м британская фирма Twyford установила пять первых в Петербурге ватерклозетов по системе Томаса Креппера в Зимнем дворце.
Историк Наталья Зайцева в «Непарадной жизни Юсуповского дворца» пишет про пять ватерклозетов и там — но уже в 1865 году. Это были дорогостоящие устройства, и пользоваться ими могли только хозяева и высокие гости.
Массово в Петербурге распространились ватерклозеты системы «Монитор» по цене 6 рублей. Эта модель не имела сливного бачка, при нажатии специальной ручки вода из трубы поступала в приемную чашу и затем — в открывшееся отверстие. Когда ручку отпускали, вода переставала поступать — и клапан-заслонка закрывался. «Вскоре “Монитор” вытеснило устройство, названное “русской системой”, или “русским горшком”, по цене 6 рублей 73 копейки, состоявшее из чугунного воронкообразного горшка, соединенного трубой с накопительным бачком для воды. Нововведение восторженные современники сравнивали с Ниагарским водопадом»,— пишет историк Екатерина Юхнёва.
Первый унитаз в России появился в 1880 году. Слово «унитаз», вытеснившее «ватерклозет», пришло в Россию из Испании, где первые фаянсовые санитарные троны производило акционерное сообщество Unitas.
Если слово «туалетный» поставить со словом стул в XIX веке, то получится предмет на фото. А если рядом со словом «столик» в XXI-м — то его значение серьезно изменится
Фото: Flominator / Wikipedia
Можно выйти
Слова «уборная» или «туалет» (от французского слова toilette, уменьшительное от toile — ткань) для обозначения отхожего места стали употребляться лишь в XX веке. Для XIX века слово «уборная» обозначало помещение для одевания, а слово «туалет» имело несколько значений: женский наряд, приведение в порядок своего внешнего вида («совершать туалет»), столик с зеркалом, за которым причесываются и накладывают макияж. Постепенно уборной стало называться санитарное помещение, поскольку там находился табурет с дыркой для удовлетворения естественных надобностей. А слово «клозет» со временем было вытеснено понятием «сортир», образованным от французского sortir — «выходить».
По данным переписи 1890 года, ватерклозетами были оборудованы каждая восьмая однокомнатная и каждая третья двухкомнатная квартира Петербурга. А вот в «барских» квартирах ватерклозеты устанавливались практически в каждой. Уже к 1900 году до 60% петербургских квартир имели ватерклозеты.
Импортозамещение
В начале XX века производством унитазов занялись российские компании. В 1912 году в России было произведено 40 тысяч унитазов различных моделей. Для частных домов без водопровода, дач выпускались «безводные» клозеты с механической системой опорожнения горшка. Российские компании изготавливали также писсуары и биде. Одновременно с частными домовладельцами комфортабельные отхожие места со сливными устройствами стали оборудовать владельцы гостиниц и ресторанов, а к началу 1900-х даже в столичных тюрьмах горшки-параши заменили ватерклозетами.
И все же в 1930-е во дворах даже в центре Петербурга можно было найти деревянные ретирадники. При необходимости горожане могли с позволения дворника ими воспользоваться. Как пишет Екатерина Юхнёва, «до Великой Отечественной войны дворовые удобства сохранялись практически в каждом дворе, окончательно они исчезли к 1960-м». Правда, это не только привело к санитарной революции, а породило, по словам Юхнёвой, очередную проблему: «Каждый двор или парадная превратились в зловонные отхожие места».
Военный быт строго регламентирован. Даже — и особенно — в вопросах гигиены. И так было устроено с давних пор. На фото — инструкция 1907 года
Фото: Cherurbino / Wikipedia
От клозета до «гаванны»
Русская литература на стыдную тему предпочитала молчать: Наташа Ростова, став «плодовитой самкой», радовалась пятну на пеленках здорового младенца, однако представить, что автор будет живописать ночную вазу героини, невозможно.
Технология оформления отхожих мест раньше в городе и деревне не отличалась
Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ
Первым нарушил почти табу Антон Чехов. Он, как врач, публицист и просто неравнодушный к природе человека литератор, в книге «Остров Сахалин» подвел черту, определив истинное отношение русского человека к отхожему месту, да и к себе и своему ближнему: «Теперь же скажу несколько слов об отхожем месте. Как известно, это удобство у громадного большинства русских людей находится в полном презрении. В деревнях отхожих мест совсем нет. В монастырях, на ярмарках, в постоялых дворах и на всякого рода промыслах, где еще не установлен санитарный надзор, они отвратительны в высшей степени. Презрение к отхожему месту русский человек приносит с собой и в Сибирь. Из истории каторги видно, что отхожие места всюду в тюрьмах служили источником удушливого смрада и заразы и что население тюрем и администрация легко мирились с этим… В Александровской тюрьме отхожее место, обыкновенная выгребная яма, помещается в тюремном дворе в отдельной пристройке между казармами».
Обитатели советских коммунальных квартир в своих конфликтах постоянно поднимали санитарно-туалетную тему
Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
Литературный XX век с приходом коммунального быта распахнул двери туалета. Повесть Юрия Олеши «Зависть» начинается дерзким описанием интимных привычек соседа: «Он поет по утрам в клозете». Эта фраза привела редактора в восторг. Ильф и Петров в романе «Золотой теленок» высекли руками экономных соседей страдальца Васисуалия Лоханкина за забывчивость выключать свет в коммунальной уборной. Сортир — альфа и омега гармоничного бытия, о чем писал Михаил Булгаков, объясняя, откуда берется разруха. Он же вывел общественную уборную «опасным местом» — именно там в романе «Мастер и Маргарита» избили Варенуху.
Состояние московского памятника архитектуры Дома Наркомфина в 2008-м было хорошей иллюстрацией высказывания Михаила Булгакова про разруху не в клозетах, а в головах
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
Во времена Хрущева коммунальный санузел обрел новое наименование, о чем пишет доктор исторических наук Наталия Лебина в книге «Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности»: «По свидетельствам современников хрущевской жилищной реформы, в быту помещение с унитазом и ванной чаще именовали “гаванной”. Несложно догадаться, по созвучию с каким словом образован этот эвфемизм».
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Сегодня в Петербурге в здании одной из бывших общественных уборных работает ресторан — в самом центре, недалеко от Спаса-на-Крови. А туалетной теме посвящают временные выставки и даже постоянные музейные экспозиции.
В начале ноября текущего года в Европейском университете в Петербурге прошла конференция «Anthropoopology: Brown Studies и нечистотный поворот». И хотя часть названия стыдливо скрыта английским, темы докладов впечатляли: ученые обсуждали «копрофагию у собак», «ритуалы и дискурсы о “порче на понос”», «феноменологию японских туалетов в контексте альтернативного проекта техномодернизации» и «практики испражнения на арктических полярных станциях начала ХХ века». Казалось бы, тема отхожих мест наконец избавляется от ханжеской стыдливости. Однако подобный оптимизм преждевременен: бытовые привычки, связанные с отхожим местом, меняются в родном отечестве медленно.