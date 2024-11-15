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Татарстан с начала года заработал 71 млрд рублей на продажах через Wildberries

По итогам января-октября объем продаж через платформу Wildberries в Татарстане достиг 71 миллиарда рублей. Об этом стало известно в ходе встречи президента республики Рустама Минниханова с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Ким на полях II форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ», передает пресс-служба раиса.

Татарстан с начала года заработал 71 млрд рублей на продажах через Wildberries

Татарстан с начала года заработал 71 млрд рублей на продажах через Wildberries

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Татарстан с начала года заработал 71 млрд рублей на продажах через Wildberries

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Татарстан занимает первое место по этому показателю в Приволжском федеральном округе. На платформе Wildberries зарегистрировано 2756 продавцов из республики.

Анар Зейналов

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