Минюст объявил иноагентами журналиста Ториева и писательницу Афанасьеву

Министерство юстиции 15 ноября внесло в реестр иностранных ингушского журналиста, правозащитника Магомеда Ториева и физика, писательницу и общественную деятельницу Веру Афанасьеву. Из списка исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных в связи с ликвидацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Ториев (признан иноагентом)

Фото: Edward Tech / Wikipedia Магомед Ториев (признан иноагентом)

Фото: Edward Tech / Wikipedia

По версии Минюста, госпожа Афанасьева распространяла фейки о российской власти и выступала против спецоперации на Украине. Также министерство обвиняет ее в распространении материалов иноагентов. Вере Афанасьевой 62 года. Она — автор около 20 работ по радиофизике и синергетике. До 2019 года была профессором в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского. Автор Telegram-канала «Город Глуповъ», на который на момент написания материала было подписано более 230 тыс. человек. Госпожа Афанасьева — мать журналистки Лизы Лазерсон.

Магомеда Ториева Минюст обвиняет в распространении фейков о российском правительстве и материалов иностранных агентов. Он также выступает против спецоперации. Господин Ториев состоит в признанном иноагентом и нежелательной организацией «Комитете ингушской независимости» (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). С 2014 по 2021 год он был заместителем главы патрульной группы ОБСЕ.

Бывшее название Фонда охраны окружающей среды и защиты животных — Всемирный фонд дикой природы (WWF России, признан нежелательной организацией). Иноагентом фонд признали в марте 2023 года.