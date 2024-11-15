Евгению Куйвашеву присвоили звание почетного профессора УрГЮУ
Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву присвоили звание почетного профессора Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Ректор вуза Владимир Бублик вручил главе региона удостоверение, памятный знак, профессорскую мантию и академическую конфедератку.
Напомним, в 2022 году Евгению Куйвашеву присвоили звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила».