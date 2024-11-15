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Евгению Куйвашеву присвоили звание почетного профессора УрГЮУ

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву присвоили звание почетного профессора Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ректор вуза Владимир Бублик вручил главе региона удостоверение, памятный знак, профессорскую мантию и академическую конфедератку.

Напомним, в 2022 году Евгению Куйвашеву присвоили звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила».

Полина Хабарова

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