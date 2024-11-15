В Башкирии добровольные пожарные команды освободят от транспортного налога

Курултай Башкирии планирует рассмотреть законопроект, освобождающий учреждения муниципальной пожарной охраны и общественные объединения добровольной пожарной охраны от уплаты транспортного налога за спецавтомобили. Изменения планируется внести в закон «О транспортном налоге», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, законопроект вынесут на голосование в конце ноября. В случае его принятия пожарных освободят от уплаты транспортного налога на трехлетний период, с 2025 по 2027 год.

«По истечении трех лет мы оценим эффективность льготы и примем решение о целесообразности ее продления»,— отметил спикер Курултая. Он добавил, что транспортный налог является региональным, поэтому республика может самостоятельно принимать решение об освобождении отдельных категорий от его уплаты. Законопроект планируют принять для «повышения пожарной защищенности населения и территорий республики».

Предполагается, что изменения повлияют на оперативность тушения пожаров.

Майя Иванова