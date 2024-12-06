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Коммерсантъ FM
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Бюджетная отсрочка

Анна Занина о примирении бизнеса с налоговыми органами

В последние годы налоговая задолженность растет (по данным Росстата, с 1,8 трлн руб. в 2021 году до 2,5 трлн руб. в 2023 году), а бизнес все активнее обращается за предоставлением отсрочек и рассрочек по долгам перед бюджетом. Закон позволяет давать отсрочку по налоговым долгам на срок до года, рассрочку — до трех лет максимум. Но насколько государство готово идти на уступки бизнесу, каковы шансы урегулирования налогового долга, на каких условиях можно заключить мировое соглашение и как на это влияет банкротство налогоплательщика?

Анна Занина

Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным ФНС России, ежегодно растут как количество решений о рассрочке (отсрочке), так и общий размер урегулированной задолженности. Если в 2020 году принято 191 такое решение на общую сумму 33,6 млрд руб., в 2023 году их было 1160 на 54,6 млрд руб. Очевидно, что, несмотря на значительное увеличение числа одобренных запросов бизнеса, средняя сумма долга существенно снизилась — с 176 млн до 47 млн руб. То есть государство охотнее соглашается подождать уплаты налогов, если их сумма не слишком высока. Вместе с тем все больше используются новые инструменты, например площадка реструктуризации долга, на которой в 2023 году предоставлено отсрочек и рассрочек на 159 млрд руб. и еще на 699 млрд руб. мер отлагательного взыскания.

Что касается судебного урегулирования долга, юрфирма «BFL | Арбитраж.ру» проанализировала практику на уровне арбитражных апелляций и кассаций за 2021–2024 годы по мировым соглашениям, в которых участвовали налоговики. Авторы исследования обнаружили, что чаще всего в соглашениях фигурирует условие о рассрочке на год, а не на максимальные три. Большинство судебных мировых заключено с компаниями, занимающимися обрабатывающим производством, строительством или торговлей. По округам предсказуемо лидирует Московский, за ним идут Уральский и Северо-Кавказский.

Основные доводы, которые приводили налоговики, возражая против подписания мирового с должником, касались нарушения предельных сроков выплаты долга. Вместе с тем суды отменяли мировое чаще всего из-за его неисполнимости и нереалистичности. Интересно, что подавляющее число мировых соглашений (около 94%), по итогам исследования, заключено в рамках банкротства налогоплательщика. Вероятно, подписывающий соглашение инспектор опасается, что в случае невыполнения условий мирового и отсутствия имущества у должника для принудительного взыскания ответственность за негативные последствия для бюджета могут возложить на него. В процедуре же банкротства должника у налоговиков больших опасений насчет вывода активов уже нет, а выбор не очень большой — либо получить совсем мало денег сейчас, либо чуть больше, но попозже, если должник сможет возобновить свою деятельность.

Анна Занина

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