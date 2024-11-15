1,3 триллиона рублей составил в сентябре объем кредитов, выданных субъектам МСП, следует из данных Банка России. Год к году показатель снизился на 16%, что отражает ужесточение денежно-кредитных условий на фоне повышения ключевой ставки. Месяц к месяцу объем кредитов незначительно вырос, на 1,2%. Число их получателей увеличилось в сентябре на 6,1%, до 238,7 тыс., что может быть связано с более активным использованием инструментов господдержки (в том числе гарантийной). При этом средний размер кредита продолжил сокращаться: в сентябре он составил 4,8 млн руб. после 5 млн руб. в августе и 5,3 млн руб. в июле — это объясняется тем, что предприниматели все чаще берут короткие кредиты на оборотные цели.

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