Обращайтесь с отечественного

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества в четверг рекомендовал к принятию законопроект, уточняющий требования к электронным обращениям граждан в госорганы. В случае его одобрения рассмотрению будут подлежать только письма, отправленные с почтовых серверов российской доменной зоны. А ко второму чтению в тексте могут появиться поправки, разрешающие госорганам отвечать лишь на обращения граждан, подтвердивших свою личность на «Госуслугах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Поправки к закону «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму 2 октября. В пояснительной записке авторы рассказали о спам-рассылке с иностранных адресов, с которой пришлось недавно столкнуться заксобраниям Южного федерального округа. «Доля обоснованных, мотивированных и не содержащих признаки спам-рассылки обращений, отправленных с адресов электронной почты, зарегистрированной в иностранной доменной зоне, не превышает 5%»,— подчеркивают депутаты. Видимо, аналогичная ситуация сложилась и в других субъектах: положительные отзывы на законопроект пришли из 47 региональных парламентов.

Авторы инициативы также указывают на невозможность достоверно установить, действительно ли письмо отправило указанное в обращении лицо. Кроме того, по мнению краснодарских депутатов, использование почтовых сервисов, зарегистрированных на территории недружественных стран, не отвечает установленным законом требованиям о защите информации, поскольку в этом случае персональные данные россиян хранятся на иностранных серверах.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева («Единая Россия», ЕР) сообщила, что Генпрокуратура поддержала концепцию законопроекта, но попросила депутатов убедиться, что при его принятии не будут нарушены права граждан РФ за рубежом. Это могло бы произойти, если бы в недружественных странах блокировались российские почтовые серверы и россияне не имели возможности зарегистрировать почту в российской доменной зоне. «Мы готовились и обратились к знакомым, живущим в Италии и Франции: они говорят, что нет блокировок, они спокойно заходят на российские почтовые серверы и на "Госуслуги"»,— доложила госпожа Тимофеева. По ее словам, некоторые ведомства, не дожидаясь принятия закона, уже отказываются отвечать на обращения из иностранной доменной зоны: например, Федеральная налоговая служба следует этому правилу с апреля 2022 года, объясняя это рекомендациями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Еще один вопрос связан с финансированием: согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие закона не повлечет расходов из бюджета, однако в Минцифры полагают, что потребуется изменение информационных систем, рассказала Ольга Тимофеева, выразив надежду на урегулирование этой проблемы ко второму чтению.

Артем Бичаев (ЕР) поддержал законопроект, но назвал его «паллиативным», поскольку с российских адресов содержательных писем приходит не больше, чем с иностранных.

«Мы должны создать внятный канал обращений для всех, чтобы люди не присылали чушь откровенную,— сказал депутат.— Для примера я взял два письма, где человек представляется Люцифером, говорит, что срок хранения моей души закончился, и предлагает продлить аренду. Первое письмо отправлено с Gmail, а второе — с Yandex». Олег Леонов («Новые люди») добавил, что электронная почта — это «способ обращения с наименьшим уровнем авторизации по сравнении с "Госуслугами"». Ольга Тимофеева согласилась, что ко второму чтению можно «донастроить» проект и, возможно, ввести для авторов обращений полную идентификацию личности через портал «Госуслуги».

В итоге документ был рекомендован к принятию в первом чтении, Дума рассмотрит его предположительно 19 ноября.

Ксения Веретенникова