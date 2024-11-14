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Коммерсантъ FM
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«Самые богатые туристы отдыхают в старинных рыбацких деревушках»

Петр Воронков — о побережье Уругвая

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, чем славятся пляжные курорты Южной Америки.

Фото: Marcelo Campi / Flickr

Фото: Marcelo Campi / Flickr

Южная Америка сегодня и небольшое совсем путешествие по побережью Уругвая. Здесь спокойно, тепло и красиво. Страна одна из самых богатых и безопасных на континенте. Минуем столицу Монтевидео, которая, кстати, признана лучшим латиноамериканским городом по уровню и качеству жизни. Отправимся сразу на восток — в Пунта-дель-Эсте. Главный пляжный курорт страны: супер отели, коктейли, виллы, яхты и скульптура. Символ этого места — гигантские пять пальцев, вылезающие прямо из песка. Здесь же модные ночные клубы, веселье и танцы, простите, не покладая ног, до самого утра. Целый пригород Ла Барра, существует именно для этого.

Еще немного восточнее Пунта-дель-Эсте тянутся заболоченные лагуны, где полным-полно птиц. Широкие дикие пляжи здесь засыпаны темноватым океанским песком, а чуть в сторону от береговой линии начинаются бескрайние пастбища и пейзажи с упитанными буренками. Это вотчина пастухов-гаучо. Самые богатые и знаменитые туристы отдыхают в старинных рыбацких деревушках, они превратились в настоящие богемные места. Например, в приморском поселке Хосе-Игнасио всего на четыре улочки сразу несколько шикарных дизайнерских отелей. А еще чуть восточнее дикий мыс Полонио, он считается лучшим в стране местом для наблюдения за морскими котиками, китами и дельфинами.

Если же отправиться от Монтевидео, на запад, в сторону границы с Аргентиной, нужно обязательно заехать в городок Сан-Хавьер. И не только потому, что рядом находится национальный парк Эстерос-де-Фаррапос. Сан-Хавьер — самое большое русское поселение во всем Южном полушарии, основано иммигрантами, уехавшими из России еще до революции. Их потомки по-русски говорят уже слабо, но все понимают, танцуют, поют наши песни. В городском парке установлены матрешки, а в ресторане под названием «На здоровье» — настоящий русский стол: блины, пироги, пельмени, салат «а-ля рюс», то есть наш родной оливье. Есть даже квас на меду, причем очень хмельной.

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