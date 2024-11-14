В Челябинске ужесточили приговор начальнику «Автотранспортного управления»

Челябинский областной суд в апелляционной инстанции ужесточила приговор начальнику управления ООО «Автотранспортное управление», обвиняемому в мошенничестве. Ему назначили наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком три года и девять месяцев, сообщает прокуратура Челябинской области.

По данным ведомства, в период 2018-2020 годов сотрудник автотранспортного управления использовал топливные карты организации и незаконно заправлял сторонние автомобили. Таким образом он похитил более 12,7 млн руб. В результате Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска в октябре 2024 года приговорил подсудимого к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года.

Однако прокурор и представитель компании не согласились с этим решением и обжаловали его.

Отмечается, что осужденный возместил ущерб в полном объеме. Суд посчитал этот факт смягчающим обстоятельством и удовлетворил жалобу прокурора.