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Татарстанские нефтетрейдеры считают преждевременным открытие экспорта бензина

В Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения Республики Татарстан считают, что в условиях текущего рынка обсуждать экспорт бензина преждевременно. Об этом «Ъ Волга-Урал» заявил президент Ассоциации Ирек Сулейманов.

По словам господина Сулейманова, открытие экспорта бензина в текущей ситуации на внутреннем рынке нецелесообразно. Он подчеркнул, что для нормальной работы автозаправочных станций без убытков стоимость эксплуатации литра бензина должна составлять около 7 руб. Однако в настоящее время, как в Татарстане, так и по всей России, эта цифра не достигается ни для бензина марки АИ-92, ни для бензина марки АИ-95.

«Чем больше товара на внутреннем рынке, тем он дешевле. Мы, как частные заправки, не занимаемся переработкой нефти и не имеем заводов. Мы закупаем бензин на бирже и продаем его потребителям. Сегодня ситуация критична — наценки нет, а товар на рынке не дешевеет»,— отметил президент Ассоциации.

Господин Сулейманов также выразил сомнение по поводу обсуждения экспорта, напомнив слова президента России Владимира Путина: «Поставили на внутренний рынок необходимый объем, а потом зарабатывайте на внешнем». Он добавил, что хотя дефицита бензина нет, товара все равно недостаточно для того, чтобы цены начали снижаться. Кроме того, в этом году не наблюдается традиционного осеннего падения цен.

Ранее стало известно, что Минэнерго рассматривает возможность снятия запрета на экспорт бензина. Запрет действует с 1 марта 2024 года, за исключением стран ЕАЭС. В конце мая ограничения были сняты, но в августе они были вновь введены. Срок действия запрета продлен до конца 2024 года.

Анар Зейналов

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