Бой без правильных
Завершивший карьеру Майк Тайсон выйдет на ринг против популярного ютубера
В пятницу в Далласе состоится поединок, который кому-то кажется очень важным и очень громким событием в мире спорта, а кому-то мерзкой затеей, иллюстрирующей убогость вкусов и запросов современной публики, а также слабость великих атлетов, попадающих в плен этих вкусов и запросов. Превратившийся в неплохого, но вряд ли выдающегося бойца молодой и жутко популярный ютубер Джейк Пол будет драться с легендой профессионального бокса Майком Тайсоном, завершившим карьеру в середине нулевых, а в последнее время, приблизившись вплотную к 60-летию, сражавшимся не с соперниками, а с разными болячками. Случиться на ринге, похоже, может что угодно, а точно про этот бой можно сказать только одно: участники странного представления заработают горы денег.
Майк Тайсон (слева) рассчитывает задавить Джейка Пола, который моложе легенды на 27 лет, прежде всего колоссальным опытом
Фото: Timothy A. Clary / AFP
Перед этим поединком забавно было исследовать спектр мнений по его поводу, пестрящий всеми возможными цветами и их оттенками. USA Today, кажется, совершенно серьезно называет его событием «эпическим». А ESPN выделяет под матч столько эфирного времени и столько места на своем сайте, сколько в 2024 году не доставалось никому из актуальных героев бокса, например, героям прошедшего совсем недавно, в октябре, боя, в котором один выдающийся российский полутяж — Артур Бетербиев — победил другого — Дмитрия Бивола, завоевав титул абсолютного чемпиона мира. Притом что в Далласе на кону никаких поясов и даже регламент, хотя бой санкционирован как профессиональный соответствующей комиссией Техаса, то есть попадет во все официальные базы данных, щадящий по сравнению с «классическим»: раунды не по три, а по две минуты, всего их восемь, а не десять или двенадцать, как когда разыгрываются титулы, и перчатки весят не десять, а четырнадцать унций. А чем они тяжелее, тем сложнее нанести нокаутирующий удар. И известных боксеров, которым хочется его пообсуждать именно с точки зрения бокса, не так уж мало. И в их числе знаменитости вроде Роя Джонса или Тайсона Фьюри.
В то же время Эдди Хирн, титан промоутерского бизнеса, честно признается: на шоу, которое примет громадная открытая арена AT&T Stadium, домашняя для клуба из американского футбола «Даллас Ковбойс», он будет присутствовать по долгу службы, но перед центральным, заключительным мероприятием в его программе трибуну покинет, чтобы не увидеть «акта неуважения» к боксу. А на родине Хирна, в Великобритании, более ревниво оберегающей «чистоту» спорта, поединок в Далласе не стесняются называть «цирком», не употребляя более жесткие выражения, видимо, исключительно из уважения к старшему из двух оппонентов.
Но разброс мнений ведь понятен. Тут все зависит от того, как относиться к современным трендам — спокойно, как к неизбежному то ли благу, то ли злу, или бесясь от негодования в связи с катастрофической деградацией вкусов. В спорте, этом относительно консервативном, все еще цепляющемся за вековые скрепы, жанре они приживаются хуже, чем во многих иных, но все-таки проникают и сюда — благодаря в том числе таким пробивным людям, как 31-летний Джейк Пол, который совершил, может быть, самый нахальный взлом системы. Несколько лет назад он был жутко популярным молодым ютубером, с двумя десятками миллионов подписчиков на канале, со всем стандартным для такого рода каналов контентом — лайфстайл, нехитрые музыкальные опыты. И вдруг, не имея подходящего бэкграунда, он увлекся боксом, принялся усиленно тренироваться и зарегистрировался как профессионал. Начал с таких же, как он, полулюбителей наподобие баскетболиста Нейта Робинсона, продолжил противостояниями с представителями смешанных единоборств на закате карьеры — Беном Аскреном, Тайроном Вудли, Андерсоном Силвой, Нейтом Диасом, а затем перешел на настоящих боксеров, пусть в основном средней руки. И выяснилось, что, во-первых, новый контент люб и «корневой» аудитории симпатяги Пола, и той, что до сих пор к нему была равнодушна, а во-вторых, что у него есть несомненные боксерские способности, отмеченные даже элитными профи — например, Девином Хейни. С теми же ветеранами MMA или рядовыми трудягами ринга он разбирался, как правило, без особых проблем, иногда нокаутируя их в ранних раундах.
А единственное в 11 значащихся в послужном списке американца боях поражение ему нанес полтора года назад Томми Фьюри, брат Тайсона Фьюри, который когда-то тоже котировался. И то — раздельным решением судей.
И вот, проверив свой спортивный и коммерческий потенциал на таких людях, создав собственную промоутерскую компанию Most Valubale Promotions, Джейк Пол решил, что настало время самого крутого проекта в этой своей ипостаси боксера-инфлюенсера. И хотя многие были уверены, что дальше идеи дело не пойдет по совершенно объективным причинам, что все ограничится парой заявлений ради шума, с ним срослось. Весной с Полом согласился драться Майк Тайсон, великий супертяжеловес, легенда из легенд, обожаемая Америкой и всем миром, которым плевать на то, что скандалов и падений в биографии экс-чемпиона примерно столько же, сколько грандиозных побед. Но — легенда, завершившая карьеру в 2005 году (и к моменту завершения уже не походившая на прежнюю икону), с тех пор вернувшаяся на ринг лишь раз, чтобы провести в 2020-м больше смахивавший на дружеский спарринг «выставочный» матч с Роем Джонсом, и имеющая в анамнезе все проблемы, свойственные 58-летним мужчинам, не особенно заботившимся о своем здоровье, а по большей части гробившим его различными способами.
Когда бой был анонсирован, мало кто из изданий избежал соблазна проиллюстрировать сообщение сделанным пару лет назад фото Майка Тайсона, передвигающегося по аэропорту Майами в инвалидном кресле, а иногда кое-как поднимающегося на ноги, опираясь на палочку. Воспаление седалищного нерва, чуть не вызвавшее паралич,— это вам не шутки. А первоначально назначенный на середину лета бой с Полом пришлось сдвинуть на позднюю осень из-за открывшейся язвы: Тайсон отхаркивал кровью. Так что нет ничего удивительного в том, что те, кто пытаются спрогнозировать исход боя, к прогнозу чаще всего честно добавляют пожелание легенде покинуть ринг более или менее целым и невредимым. Как нет ничего удивительного в том, что Эдди Хирн и еще куча людей, знающих толк в боксе, не хотят видеть пятничное мероприятие, не укладывающееся в привычные для них рамки «нормальности» и «спортивности».
Впрочем, то, что одна из составляющих этого спорного проекта уже оказалась успешной, вполне очевидно. 60 тыс. билетов на AT&T Stadium раскуплены, а поступления от их продажи составят около $15 млн — столько бои за пределами Лас-Вегаса, Мекки бокса, еще не собирали.
Netflix, транслирующий поединок, ждет, что его посмотрят десятки миллионов зрителей, и в восторге от «раскрутки» — от того, как зашла посвященная матчу документалка, от лихих заявлений обещающего рубку и нокаут Тайсона, от его на первый взгляд неплохой формы: похудел, мышцы, напоминающие о былых подвигах, видны. А благодаря самим боксерам и их друзьям можно судить о гонорарах, которые достанутся соперникам: легенде YouTube — $40 млн, легенде бокса — $20 млн. Хотя SportingNews утверждает, что призовой фонд еще солиднее — $80 млн, иными словами, как минимум вчетверо больше, чем в бою между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, хотя тот предлагал наслаждаться боксом высочайшего уровня, а не чем-то, что, как ни крути, и вправду не так уж глупо сравнивать с жестоким цирковым перформансом.