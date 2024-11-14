Бой без правильных

В пятницу в Далласе состоится поединок, который кому-то кажется очень важным и очень громким событием в мире спорта, а кому-то мерзкой затеей, иллюстрирующей убогость вкусов и запросов современной публики, а также слабость великих атлетов, попадающих в плен этих вкусов и запросов. Превратившийся в неплохого, но вряд ли выдающегося бойца молодой и жутко популярный ютубер Джейк Пол будет драться с легендой профессионального бокса Майком Тайсоном, завершившим карьеру в середине нулевых, а в последнее время, приблизившись вплотную к 60-летию, сражавшимся не с соперниками, а с разными болячками. Случиться на ринге, похоже, может что угодно, а точно про этот бой можно сказать только одно: участники странного представления заработают горы денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Тайсон (слева) рассчитывает задавить Джейка Пола, который моложе легенды на 27 лет, прежде всего колоссальным опытом

Фото: Timothy A. Clary / AFP Майк Тайсон (слева) рассчитывает задавить Джейка Пола, который моложе легенды на 27 лет, прежде всего колоссальным опытом

Фото: Timothy A. Clary / AFP

Перед этим поединком забавно было исследовать спектр мнений по его поводу, пестрящий всеми возможными цветами и их оттенками. USA Today, кажется, совершенно серьезно называет его событием «эпическим». А ESPN выделяет под матч столько эфирного времени и столько места на своем сайте, сколько в 2024 году не доставалось никому из актуальных героев бокса, например, героям прошедшего совсем недавно, в октябре, боя, в котором один выдающийся российский полутяж — Артур Бетербиев — победил другого — Дмитрия Бивола, завоевав титул абсолютного чемпиона мира. Притом что в Далласе на кону никаких поясов и даже регламент, хотя бой санкционирован как профессиональный соответствующей комиссией Техаса, то есть попадет во все официальные базы данных, щадящий по сравнению с «классическим»: раунды не по три, а по две минуты, всего их восемь, а не десять или двенадцать, как когда разыгрываются титулы, и перчатки весят не десять, а четырнадцать унций. А чем они тяжелее, тем сложнее нанести нокаутирующий удар. И известных боксеров, которым хочется его пообсуждать именно с точки зрения бокса, не так уж мало. И в их числе знаменитости вроде Роя Джонса или Тайсона Фьюри.

В то же время Эдди Хирн, титан промоутерского бизнеса, честно признается: на шоу, которое примет громадная открытая арена AT&T Stadium, домашняя для клуба из американского футбола «Даллас Ковбойс», он будет присутствовать по долгу службы, но перед центральным, заключительным мероприятием в его программе трибуну покинет, чтобы не увидеть «акта неуважения» к боксу. А на родине Хирна, в Великобритании, более ревниво оберегающей «чистоту» спорта, поединок в Далласе не стесняются называть «цирком», не употребляя более жесткие выражения, видимо, исключительно из уважения к старшему из двух оппонентов.

Но разброс мнений ведь понятен. Тут все зависит от того, как относиться к современным трендам — спокойно, как к неизбежному то ли благу, то ли злу, или бесясь от негодования в связи с катастрофической деградацией вкусов. В спорте, этом относительно консервативном, все еще цепляющемся за вековые скрепы, жанре они приживаются хуже, чем во многих иных, но все-таки проникают и сюда — благодаря в том числе таким пробивным людям, как 31-летний Джейк Пол, который совершил, может быть, самый нахальный взлом системы. Несколько лет назад он был жутко популярным молодым ютубером, с двумя десятками миллионов подписчиков на канале, со всем стандартным для такого рода каналов контентом — лайфстайл, нехитрые музыкальные опыты. И вдруг, не имея подходящего бэкграунда, он увлекся боксом, принялся усиленно тренироваться и зарегистрировался как профессионал. Начал с таких же, как он, полулюбителей наподобие баскетболиста Нейта Робинсона, продолжил противостояниями с представителями смешанных единоборств на закате карьеры — Беном Аскреном, Тайроном Вудли, Андерсоном Силвой, Нейтом Диасом, а затем перешел на настоящих боксеров, пусть в основном средней руки. И выяснилось, что, во-первых, новый контент люб и «корневой» аудитории симпатяги Пола, и той, что до сих пор к нему была равнодушна, а во-вторых, что у него есть несомненные боксерские способности, отмеченные даже элитными профи — например, Девином Хейни. С теми же ветеранами MMA или рядовыми трудягами ринга он разбирался, как правило, без особых проблем, иногда нокаутируя их в ранних раундах.

А единственное в 11 значащихся в послужном списке американца боях поражение ему нанес полтора года назад Томми Фьюри, брат Тайсона Фьюри, который когда-то тоже котировался. И то — раздельным решением судей.

И вот, проверив свой спортивный и коммерческий потенциал на таких людях, создав собственную промоутерскую компанию Most Valubale Promotions, Джейк Пол решил, что настало время самого крутого проекта в этой своей ипостаси боксера-инфлюенсера. И хотя многие были уверены, что дальше идеи дело не пойдет по совершенно объективным причинам, что все ограничится парой заявлений ради шума, с ним срослось. Весной с Полом согласился драться Майк Тайсон, великий супертяжеловес, легенда из легенд, обожаемая Америкой и всем миром, которым плевать на то, что скандалов и падений в биографии экс-чемпиона примерно столько же, сколько грандиозных побед. Но — легенда, завершившая карьеру в 2005 году (и к моменту завершения уже не походившая на прежнюю икону), с тех пор вернувшаяся на ринг лишь раз, чтобы провести в 2020-м больше смахивавший на дружеский спарринг «выставочный» матч с Роем Джонсом, и имеющая в анамнезе все проблемы, свойственные 58-летним мужчинам, не особенно заботившимся о своем здоровье, а по большей части гробившим его различными способами.

Когда бой был анонсирован, мало кто из изданий избежал соблазна проиллюстрировать сообщение сделанным пару лет назад фото Майка Тайсона, передвигающегося по аэропорту Майами в инвалидном кресле, а иногда кое-как поднимающегося на ноги, опираясь на палочку. Воспаление седалищного нерва, чуть не вызвавшее паралич,— это вам не шутки. А первоначально назначенный на середину лета бой с Полом пришлось сдвинуть на позднюю осень из-за открывшейся язвы: Тайсон отхаркивал кровью. Так что нет ничего удивительного в том, что те, кто пытаются спрогнозировать исход боя, к прогнозу чаще всего честно добавляют пожелание легенде покинуть ринг более или менее целым и невредимым. Как нет ничего удивительного в том, что Эдди Хирн и еще куча людей, знающих толк в боксе, не хотят видеть пятничное мероприятие, не укладывающееся в привычные для них рамки «нормальности» и «спортивности».

Впрочем, то, что одна из составляющих этого спорного проекта уже оказалась успешной, вполне очевидно. 60 тыс. билетов на AT&T Stadium раскуплены, а поступления от их продажи составят около $15 млн — столько бои за пределами Лас-Вегаса, Мекки бокса, еще не собирали.

Netflix, транслирующий поединок, ждет, что его посмотрят десятки миллионов зрителей, и в восторге от «раскрутки» — от того, как зашла посвященная матчу документалка, от лихих заявлений обещающего рубку и нокаут Тайсона, от его на первый взгляд неплохой формы: похудел, мышцы, напоминающие о былых подвигах, видны. А благодаря самим боксерам и их друзьям можно судить о гонорарах, которые достанутся соперникам: легенде YouTube — $40 млн, легенде бокса — $20 млн. Хотя SportingNews утверждает, что призовой фонд еще солиднее — $80 млн, иными словами, как минимум вчетверо больше, чем в бою между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, хотя тот предлагал наслаждаться боксом высочайшего уровня, а не чем-то, что, как ни крути, и вправду не так уж глупо сравнивать с жестоким цирковым перформансом.

Алексей Доспехов