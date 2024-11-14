Путин утвердил выплату 4 млн рублей за ранения, приведшие к инвалидности

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах за травмы, приведшие к инвалидности, участникам специальной военной операции (СВО). Указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Согласно новому указу, бойцы, получившие ранения, приведшие к инвалидности, будут получать единовременную выплату в размере 4 млн рублей. Эта сумма будет включать уже ранее выплаченную компенсацию за сам факт травмы.

Выплаты будут осуществляться для тех, кто получил ранения с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день. Средства будут направляться через фонд «Защитники Отечества». Указ вступает в силу 14 ноября.

Анар Зейналов