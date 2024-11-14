Минэкономразвития: около 60 тысяч вахтовиков могут работать в регионе

Потенциал проекта «Башкирская вахта» оценивается в 60 тысяч человек, сообщил замминистра экономического развития региона Айрат Фахретдинов на заседании комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Курултая РБ.

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Отвечая на вопросы депутатов об эффективности программы, он сообщил, что порядка двух тысяч человек отказались от вахты, найдя работу в республике.

О запуске проекта «Башкирская вахта» в региональном минтруда объявили в январе 2024 года. Тогда же состоялся открытый кадровый отбор для ПАО «ОДК-УМПО». В республиканском минтруда заявляли, что планируют «"развернуть" людей с северов» и предложить рабочие места в республике на тех же условиях.

Наталья Балыкова