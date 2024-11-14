3,1 процента составил, по предварительной оценке Росстата, прирост физического объема ВВП РФ в третьем квартале 2024 года. Оценка произведена по производственному методу на базе статистики крупнейших предприятий. На рост индекса в наибольшей степени повлияли рост выпуска в обработке и оборота розницы (на 6%), пассажирооборота (на 3,8%), оптового товарооборота (на 3,2%) и расширение обеспечения электроэнергией, газом и паром и кондиционирования (на 2%), говорится в комментарии службы. Замедление динамики ВВП вызвано кадровыми и логистическими ограничениями, а также высокой загрузкой всех мощностей. Первую официальную оценку ВВП за третий квартал Росстат опубликует 13 декабря.

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