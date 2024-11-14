Суд постеснялся в выражениях

Конституционный суд (КС) не увидел неопределенности в нормах действующего законодательства, позволяющих снимать кандидата с выборов за нарушение им авторских прав в агитационных материалах. Об этом говорится в определении КС, отказавшего в рассмотрении жалобы бывшего муниципального депутата, которому не удалось переизбраться в 2022 году: суд отменил его регистрацию, так как у расхожего выражения «дорогу осилит идущий» внезапно нашелся автор. Нарушение авторских прав —распространенный повод для снятия кандидатов с выборов, и шанс на рассмотрение этого вопроса по существу в КС еще есть, полагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из решения Черемушкинского суда Москвы, бывший депутат столичного округа «Коньково» Алексей Панов был снят с муниципальных выборов по иску его соперника по округу. Тот ссылался на нарушение конкурентом правил агитации и, в частности, использование в его агитматериалах фраз «Дорогу осилит идущий» и «Делай что должен, и будь что будет». Первая, по данным истца, принадлежит писателю Михаилу Лоскутову, написавшему книгу «Тринадцатый караван», и его авторские права на текст еще не истекли. Автором второго высказывания, по информации заявителя, является древнеримский император Марк Аврелий, но в агитации цитата использована без ссылок на него, что тоже является нарушением закона.

В своей жалобе в КС господин Панов оспаривал нормы законодательства, которые допускают признание объектами авторских прав отдельных фраз, использованных в литературном произведении. Такое применение спорных норм, по мнению заявителя, противоречит принципу правовой определенности и позволяет судам относить к объектам авторских прав известные фразы, являющиеся крылатыми выражениями. В связи с этим, по словам экс-депутата, нуждается в дополнительном толковании и используемое в Гражданском кодексе понятие «часть произведения», поскольку суды по-разному трактуют вопрос о том, какой минимальный фрагмент текста может признаваться частью произведения.

Однако КС не обнаружил в этом деле никакой правовой неопределенности. Критерии предвыборной агитации достаточно четко определены (в том числе с участием самого КС), а Гражданский кодекс распространяет защиту авторского права в том числе на отрывки произведений, если они сохраняют свою узнаваемость, говорится в отказном определении КС. Таким образом, действующее правовое регулирование позволяет судам в рамках своих полномочий разрешать вопрос о наличии или отсутствии в предвыборной агитации соответствующих нарушений. При этом оценка самих публикаций заявителя не входит в полномочия КС, напомнил суд.

Очень жаль, что КС не стал углубляться в изучение этого вопроса, констатирует Алексей Панов. Но сама проблема от этого никуда не исчезла, подчеркивает он: фактически любого участника выборов можно привлечь к ответственности за использование в агитации крылатых выражений. Еще большей проблемой, по мнению экс-депутата, является то, что суды произвольно трактуют закон: иногда они видят нарушение, а иногда — нет.

На самом деле нарушение авторских прав — очень распространенный повод для отмены регистрации кандидата, и это несет высокие риски для участников выборов, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. Как показывает практика, оказаться нарушителем можно в самых непредсказуемых ситуациях — например, в связи с использованием карт «Яндекса», изображений городских аттракционов, значков соцсетей или памятников архитектуры. Проблема действительно есть, просто заявитель «зашел не с той стороны», рассуждает эксперт: надо было оспаривать не правила агитации, для которых КС в свое время оценочные критерии все-таки установил, а «чрезвычайно расплывчатый» запрет на предвыборную агитацию с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности. Впрочем, такая жалоба в КС уже есть, знает господин Митин: ее подал политконсультант Антон Тимченко, и сейчас она находится на изучении секретариата суда. Так что есть надежда, что КС к поставленным перед ним вопросам еще вернется, заключает юрист.

Анастасия Корня