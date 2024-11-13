В Глушковском районе Курской области создали группы по борьбе с мародерами

Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев сообщил о создании оперативных групп для борьбы с мародерством и кражами.

В Telegram-канале господин Золотарев рассказал, что встретился с военными полицейскими и обсудил проблему мародерства. По его словам, сотрудники полиции сообщили о создании нескольких групп для патрулирования улиц и пресечения преступлений.

Павел Золотарев отметил, что эти группы уже показали результаты своей работы. Он также попросил начальника военной полиции усилить ночной патруль и установить пропускной режим в населенных пунктах района, надеясь на улучшение ситуации.

14 августа региональный оперативный штаб объявил об обязательной эвакуации всего Глушковского района. 6 августа части армии Украины заняли часть территории Суджанского района Курской области. В регионе введены режим КТО и ЧС федерального масштаба.

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