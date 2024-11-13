Британский актер театра и кино Тимоти Уэст умер в 90 лет

Английский актер театра, кино и телевидения Тимоти Уэст умер на 91-м году жизни. О его смерти сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи актера. Господин Уэст умер во сне вчера, 12 ноября, вечером. За более чем 50 лет актерской карьеры он сыграл во множестве сериалов, кинофильмов и телешоу. На сцене исполнял главные роли в постановках «Дядя Ваня», «Смерть коммивояжера», «Макбет» и «Король Лира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимоти Уэст в 2014 году

Фото: Philip Toscano / PA / AP Тимоти Уэст в 2014 году

Фото: Philip Toscano / PA / AP

Тимоти Уэст родился 20 октября 1934 года в Брэдфорде, Йоркшир. Учился в Вестминстерском университете. После окончания университета господин Уэст работал продавцом офисной мебели и звукорежиссером, пока в 1956 году не устроился помощником режиссера в Уимблдонский театр. Поначалу он играл в репертуарных сезонах в Ньюквее, Халле, Нортгемптоне, Уортинге и Солсбери. В 1959 году дебютировал в Лондоне в театре «Пикадилли». В течение трех сезонов Тимоти Уэст входил в Королевскую шекспировскую труппу.

С 1960-х годов актер начал активно появляться на телевидении. Первую крупную роль на телеэкране он сыграл в сериале «Эдуард VII» в 1975 году. С тех пор часто появлялся в эпизодах разных популярных телесериалов: «Пуаро Агаты Кристи», «Мисс Марпл», «Улица Коронации» и т. д. В 1997 году сыграл Глостера в телевизионной постановке BBC «Король Лир» с Иэном Холмом в главной роли. В 1999-м господин Уэст сыграл епископа Пьера Кошона в фильме Люка Бессона «Жанна д’Арк» с Милой Йовович в роли орлеанской девы.

На сцене и на экране господин Уэст часто воплощал образы знаменитых исторических личностей: Иосифа Сталина, дирижера Томаса Бичема, Михаила Горбачева, Уинстона Черчилля и др. В 1984 году актер стал кавалером ордена Британской империи за заслуги перед драматическим искусством. Он также был президентом Лондонской академии музыки и драматического искусства. В 2018 году его сменил Бенедикт Камбербэтч.