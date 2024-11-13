Татарстанца осудили после падения вертолета на ребенка на детской площадке

В Татарстане мастера аварийно-ремонтной группы осудили после травмирования ребенка на детской площадке в Бугульме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

Следствие установило, что в июле 2023 года старший мастер аварийно-ремонтной группы энергомеханического участка Управления «Геосервис» компании «ТНГ-Групп» допустил нарушения при строительстве детской площадки в Бугульме: рабочий не установил ограждение нужной высоты, чтобы ограничить доступ посторонних на площадку. Также старший мастер поставил игровой комплекс «Вертолет» без креплений на опорах. Он был предназначен для игры детей в возрасте до 6 лет.

В августе 2023 года восьмилетний мальчик схватился за хвост вертолета. Игровой комплекс упал на ребенка и причинил тяжкий вред его здоровью.

Обвиняемому назначили два года лишения свободы условно и испытательный срок в два года.

Диана Соловьёва