«Мосфильм» передал армии России 36 танков

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров сегодня, 13 ноября, на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что киностудия передала армии страны военную технику, которая хранилась на военно-технической базе студии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Шахназаров (слева) и Владимир Путин

Фото: Пресс-служба президента РФ Карен Шахназаров (слева) и Владимир Путин

Фото: Пресс-служба президента РФ

По словам господина Шахназарова, «Мосфильм» передал вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, шесть боевых машин пехоты и восемь тягачей.

«Я узнал о потребности в технике, связался с Министерством обороны, и они забрали эти машины»,— рассказал Карен Шахназаров. «Гордимся "Мосфильмом"»,— ответил Владимир Путин (цитаты по сайту Кремля).

Встреча Карена Шахназарова и Владимира Путина прошла в Кремле. Господин Шахназаров представил президенту доклад о модернизации «Мосфильма». За девять месяцев 2024 года, по словам господина Шахназаров, чистая прибыль концерна составила 485 млн руб.