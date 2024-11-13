Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Мосфильм» передал армии России 36 танков

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров сегодня, 13 ноября, на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что киностудия передала армии страны военную технику, которая хранилась на военно-технической базе студии.

Карен Шахназаров (слева) и Владимир Путин

Карен Шахназаров (слева) и Владимир Путин

Фото: Пресс-служба президента РФ

Карен Шахназаров (слева) и Владимир Путин

Фото: Пресс-служба президента РФ

По словам господина Шахназарова, «Мосфильм» передал вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, шесть боевых машин пехоты и восемь тягачей.

«Я узнал о потребности в технике, связался с Министерством обороны, и они забрали эти машины»,— рассказал Карен Шахназаров. «Гордимся "Мосфильмом"»,— ответил Владимир Путин (цитаты по сайту Кремля).

Встреча Карена Шахназарова и Владимира Путина прошла в Кремле. Господин Шахназаров представил президенту доклад о модернизации «Мосфильма». За девять месяцев 2024 года, по словам господина Шахназаров, чистая прибыль концерна составила 485 млн руб.

Фотогалерея

Легенды «Мосфильма»

Предыдущая фотография
Съемочная группа фильма &lt;b>«Броненосец &quot;Потемкин&quot;»&lt;/b>, 1925 год &lt;br>Фильм Сергея Эйзенштейна посвящен 20-летию первой русской революции и рассказывает о вооруженном мятеже на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Фильм имел успех во всем мире, несмотря на официальный запрет кинокартины во многих странах. Сегодня он входит в мировые учебники по кинематографии и в рейтинги лучших мировых картин

Съемочная группа фильма «Броненосец "Потемкин"», 1925 год
Фильм Сергея Эйзенштейна посвящен 20-летию первой русской революции и рассказывает о вооруженном мятеже на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Фильм имел успех во всем мире, несмотря на официальный запрет кинокартины во многих странах. Сегодня он входит в мировые учебники по кинематографии и в рейтинги лучших мировых картин

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Режиссер Михаил Калатозов и актриса Татьяна Самойлова на съемках фильма &lt;b>«Летят журавли»&lt;/b>, 1957 год &lt;br>Это первая картина о войне, где нет батальных сцен и масштабных сражений. Действующие лица — не герои, а простые люди, которые оказались втянуты в воронку мировой трагедии. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Режиссер Михаил Калатозов и актриса Татьяна Самойлова на съемках фильма «Летят журавли», 1957 год
Это первая картина о войне, где нет батальных сцен и масштабных сражений. Действующие лица — не герои, а простые люди, которые оказались втянуты в воронку мировой трагедии. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Актер Александр Демьяненко на съемках фильма &lt;b>«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»&lt;/b>, 1967 год &lt;br>Фильм был создан после успеха картины «Операция &quot;Ы&quot; и другие приключения Шурика», где впервые появился скромный студент в очках. Шурик — один из самых популярных и узнаваемых героев советского кино

Актер Александр Демьяненко на съемках фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 год
Фильм был создан после успеха картины «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», где впервые появился скромный студент в очках. Шурик — один из самых популярных и узнаваемых героев советского кино

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Режиссер Леонид Гайдай и актер Андрей Миронов на съемках фильма &lt;b>«Бриллиантовая рука»&lt;/b>, 1969 год. &lt;br>Один из лидеров советского проката и самый кассовый фильм Леонида Гайдая. В год выхода его посмотрело более 76 млн зрителей. Идея сценария родилась, когда Леонид Гайдай прочитал в журнале «За рубежом» историю о контрабандистах, перевозивших драгоценности в гипсовых повязках

Режиссер Леонид Гайдай и актер Андрей Миронов на съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1969 год.
Один из лидеров советского проката и самый кассовый фильм Леонида Гайдая. В год выхода его посмотрело более 76 млн зрителей. Идея сценария родилась, когда Леонид Гайдай прочитал в журнале «За рубежом» историю о контрабандистах, перевозивших драгоценности в гипсовых повязках

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Режиссер Александр Серый, актеры Георгий Вицин, Савелий Крамаров, Раднэр Муратов и Анатолий Папанов на съемках фильма &lt;b>«Джентльмены удачи»&lt;/b>, 1971 год &lt;br>Один из самых популярных советских кинофильмов, многие фразы из которого стали крылатыми. Примечательно, что режиссер Александр Серый провел несколько лет в местах лишения свободы и ввел в фильм ряд слов из воровского жаргона. Впоследствии авторов попросили избавиться от тюремных выражений, поэтому некоторые слова были придуманы специально для фильма, в частности, слово «редиска»

Режиссер Александр Серый, актеры Георгий Вицин, Савелий Крамаров, Раднэр Муратов и Анатолий Папанов на съемках фильма «Джентльмены удачи», 1971 год
Один из самых популярных советских кинофильмов, многие фразы из которого стали крылатыми. Примечательно, что режиссер Александр Серый провел несколько лет в местах лишения свободы и ввел в фильм ряд слов из воровского жаргона. Впоследствии авторов попросили избавиться от тюремных выражений, поэтому некоторые слова были придуманы специально для фильма, в частности, слово «редиска»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Андрей Тарковский и Донатас Банионис на съемках фильма &lt;b>«Солярис»&lt;/b>, 1972 год &lt;br>Фантастическая драма была создана по одноименному роману Станислава Лема. Тарковский серьезно переосмыслил концепцию автора, создав по сути философскую притчу. В СССР же видели в экранизации «Соляриса» своеобразный ответ «Космической Одиссее» Стэнли Кубрика, поэтому для съемок было предоставлено самое современное кинооборудование и выделен бюджет в 1 млн руб.

Андрей Тарковский и Донатас Банионис на съемках фильма «Солярис», 1972 год
Фантастическая драма была создана по одноименному роману Станислава Лема. Тарковский серьезно переосмыслил концепцию автора, создав по сути философскую притчу. В СССР же видели в экранизации «Соляриса» своеобразный ответ «Космической Одиссее» Стэнли Кубрика, поэтому для съемок было предоставлено самое современное кинооборудование и выделен бюджет в 1 млн руб.

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Актер Юрий Яковлев, режиссер Леонид Гайдай и актер Леонид Куравлев на съемках фильма &lt;b>«Иван Васильевич меняет профессию»&lt;/b>, 1973 год &lt;br>Картина снята по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Первоначально на роли Ивана Грозного и Бунши рассматривали кандидатуру Юрия Никулина, но тот отказался, думая, что фильм не выпустят в прокат. Милославского же должен был сыграть Андрей Миронов

Актер Юрий Яковлев, режиссер Леонид Гайдай и актер Леонид Куравлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год
Картина снята по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Первоначально на роли Ивана Грозного и Бунши рассматривали кандидатуру Юрия Никулина, но тот отказался, думая, что фильм не выпустят в прокат. Милославского же должен был сыграть Андрей Миронов

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Актеры Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съемках фильма &lt;b>«Служебный роман»&lt;/b>, 1977 год &lt;br>Фильм поставлен по пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы». Он стал лидером проката 1978 года: его посмотрели более 58 млн зрителей. Картина получила Государственную премию СССР им. братьев Васильевых, а Алису Фрейндлих и Андрея Мягкова читатели журнала «Советский экран» назвали актерами года

Актеры Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съемках фильма «Служебный роман», 1977 год
Фильм поставлен по пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы». Он стал лидером проката 1978 года: его посмотрели более 58 млн зрителей. Картина получила Государственную премию СССР им. братьев Васильевых, а Алису Фрейндлих и Андрея Мягкова читатели журнала «Советский экран» назвали актерами года

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Съемочная группа фильма &lt;b>«Москва слезам не верит»&lt;/b>, 1979 год &lt;br>Один из шести отечественных фильмов, получивших премию «Оскар». Конкурентами картины Владимира Меньшова в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» были «Тень воина» Акиры Куросавы и «Последнее метро» Франсуа Трюффо. Фильм также занимает второе место в рейтинге абсолютных лидеров советского кинопроката, уступая только «Пиратам ХХ века» — за один год его посмотрело более 84 млн зрителей

Съемочная группа фильма «Москва слезам не верит», 1979 год
Один из шести отечественных фильмов, получивших премию «Оскар». Конкурентами картины Владимира Меньшова в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» были «Тень воина» Акиры Куросавы и «Последнее метро» Франсуа Трюффо. Фильм также занимает второе место в рейтинге абсолютных лидеров советского кинопроката, уступая только «Пиратам ХХ века» — за один год его посмотрело более 84 млн зрителей

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Съемочная группа фильма &lt;b>«Иди и смотри»&lt;/b>, 1985 год &lt;br>В основу фильма легла книга Алеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника «Я из огненной деревни», в которой приводятся документальные свидетельства людей, переживших преступления нацистов в Белоруссии. Картина получила «Золотой приз» и приз ФИПРЕССИ на Международном московском кинофестивале 1985 года

Съемочная группа фильма «Иди и смотри», 1985 год
В основу фильма легла книга Алеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника «Я из огненной деревни», в которой приводятся документальные свидетельства людей, переживших преступления нацистов в Белоруссии. Картина получила «Золотой приз» и приз ФИПРЕССИ на Международном московском кинофестивале 1985 года

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Актеры Андрей Вертоградов, Федор Дунаевский, Инна Чурикова и режиссер Карен Шахназаров на съемках фильма &lt;b>«Курьер»,&lt;/b> 1986 год &lt;br>Культовый фильм был создан по одноименной повести Карена Шахназарова, напечатанной в журнале «Юность» в 1982 году. Экранизировать произведение удалось только в 1986-м, когда началась перестройка. Это была первая работа режиссера, которая не пострадала от цензуры. Фильм удостоился призов на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси, Московском международном кинофестивале, а также был награжден Государственной премией СССР им. братьев Васильевых

Актеры Андрей Вертоградов, Федор Дунаевский, Инна Чурикова и режиссер Карен Шахназаров на съемках фильма «Курьер», 1986 год
Культовый фильм был создан по одноименной повести Карена Шахназарова, напечатанной в журнале «Юность» в 1982 году. Экранизировать произведение удалось только в 1986-м, когда началась перестройка. Это была первая работа режиссера, которая не пострадала от цензуры. Фильм удостоился призов на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси, Московском международном кинофестивале, а также был награжден Государственной премией СССР им. братьев Васильевых

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Съемочная группа фильма &lt;b>«Асса»&lt;/b>, 1987 год &lt;br>Еще один культовый фильм 1980-х, героями которого стала неформальная молодежь. В фильме звучали песни андеграундных групп и демонстрировались произведения авангардных художников. Апофеозом картины стало выступление Виктора Цоя с песней «Перемен». Фильм входит в топ-100 лучших русских и советских фильмов по версии журнала Empire

Съемочная группа фильма «Асса», 1987 год
Еще один культовый фильм 1980-х, героями которого стала неформальная молодежь. В фильме звучали песни андеграундных групп и демонстрировались произведения авангардных художников. Апофеозом картины стало выступление Виктора Цоя с песней «Перемен». Фильм входит в топ-100 лучших русских и советских фильмов по версии журнала Empire

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Следующая фотография
1 / 12

Съемочная группа фильма «Броненосец "Потемкин"», 1925 год
Фильм Сергея Эйзенштейна посвящен 20-летию первой русской революции и рассказывает о вооруженном мятеже на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Фильм имел успех во всем мире, несмотря на официальный запрет кинокартины во многих странах. Сегодня он входит в мировые учебники по кинематографии и в рейтинги лучших мировых картин

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Режиссер Михаил Калатозов и актриса Татьяна Самойлова на съемках фильма «Летят журавли», 1957 год
Это первая картина о войне, где нет батальных сцен и масштабных сражений. Действующие лица — не герои, а простые люди, которые оказались втянуты в воронку мировой трагедии. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Актер Александр Демьяненко на съемках фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 год
Фильм был создан после успеха картины «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», где впервые появился скромный студент в очках. Шурик — один из самых популярных и узнаваемых героев советского кино

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Режиссер Леонид Гайдай и актер Андрей Миронов на съемках фильма «Бриллиантовая рука», 1969 год.
Один из лидеров советского проката и самый кассовый фильм Леонида Гайдая. В год выхода его посмотрело более 76 млн зрителей. Идея сценария родилась, когда Леонид Гайдай прочитал в журнале «За рубежом» историю о контрабандистах, перевозивших драгоценности в гипсовых повязках

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Режиссер Александр Серый, актеры Георгий Вицин, Савелий Крамаров, Раднэр Муратов и Анатолий Папанов на съемках фильма «Джентльмены удачи», 1971 год
Один из самых популярных советских кинофильмов, многие фразы из которого стали крылатыми. Примечательно, что режиссер Александр Серый провел несколько лет в местах лишения свободы и ввел в фильм ряд слов из воровского жаргона. Впоследствии авторов попросили избавиться от тюремных выражений, поэтому некоторые слова были придуманы специально для фильма, в частности, слово «редиска»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Андрей Тарковский и Донатас Банионис на съемках фильма «Солярис», 1972 год
Фантастическая драма была создана по одноименному роману Станислава Лема. Тарковский серьезно переосмыслил концепцию автора, создав по сути философскую притчу. В СССР же видели в экранизации «Соляриса» своеобразный ответ «Космической Одиссее» Стэнли Кубрика, поэтому для съемок было предоставлено самое современное кинооборудование и выделен бюджет в 1 млн руб.

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Актер Юрий Яковлев, режиссер Леонид Гайдай и актер Леонид Куравлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год
Картина снята по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Первоначально на роли Ивана Грозного и Бунши рассматривали кандидатуру Юрия Никулина, но тот отказался, думая, что фильм не выпустят в прокат. Милославского же должен был сыграть Андрей Миронов

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Актеры Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съемках фильма «Служебный роман», 1977 год
Фильм поставлен по пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы». Он стал лидером проката 1978 года: его посмотрели более 58 млн зрителей. Картина получила Государственную премию СССР им. братьев Васильевых, а Алису Фрейндлих и Андрея Мягкова читатели журнала «Советский экран» назвали актерами года

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Съемочная группа фильма «Москва слезам не верит», 1979 год
Один из шести отечественных фильмов, получивших премию «Оскар». Конкурентами картины Владимира Меньшова в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» были «Тень воина» Акиры Куросавы и «Последнее метро» Франсуа Трюффо. Фильм также занимает второе место в рейтинге абсолютных лидеров советского кинопроката, уступая только «Пиратам ХХ века» — за один год его посмотрело более 84 млн зрителей

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Съемочная группа фильма «Иди и смотри», 1985 год
В основу фильма легла книга Алеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника «Я из огненной деревни», в которой приводятся документальные свидетельства людей, переживших преступления нацистов в Белоруссии. Картина получила «Золотой приз» и приз ФИПРЕССИ на Международном московском кинофестивале 1985 года

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Актеры Андрей Вертоградов, Федор Дунаевский, Инна Чурикова и режиссер Карен Шахназаров на съемках фильма «Курьер», 1986 год
Культовый фильм был создан по одноименной повести Карена Шахназарова, напечатанной в журнале «Юность» в 1982 году. Экранизировать произведение удалось только в 1986-м, когда началась перестройка. Это была первая работа режиссера, которая не пострадала от цензуры. Фильм удостоился призов на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси, Московском международном кинофестивале, а также был награжден Государственной премией СССР им. братьев Васильевых

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Съемочная группа фильма «Асса», 1987 год
Еще один культовый фильм 1980-х, героями которого стала неформальная молодежь. В фильме звучали песни андеграундных групп и демонстрировались произведения авангардных художников. Апофеозом картины стало выступление Виктора Цоя с песней «Перемен». Фильм входит в топ-100 лучших русских и советских фильмов по версии журнала Empire

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...