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Уфимцев оштрафовали на 20 млн рублей за припаркованные возле мусорок автомобили

В Уфе с начала года было составлено 13,7 тыс. административных материалов в отношении владельцев автомобилей, припаркованных возле мусорных площадок. Общая сумма штрафов составила 19,7 млн руб., сообщила пресс-служба администрации Уфы.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За последние сутки в городе было зафиксировано 14 случаев парковки автомобилей рядом с мусорными контейнерами возле многоквартирных домов, а с начала месяца — 157.

За подобные нарушения КоАП предусматривает для физлиц штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб., от 5 тыс. до 10 тыс. руб. — для должностных лиц, от 20 тыс. до 30 тыс. — для юридических лиц.

Олег Вахитов

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