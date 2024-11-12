С достатком на дом

Зарплаты курьеров в 2024 году в Краснодарском крае подскочили в среднем на 30%, до 90 тыс. руб., подсчитали аналитики. Самые высокие доходы получают курьеры, у которых есть личный транспорт, особенно грузовой. Зарплатные преимущества есть у курьеров со статусами самозанятого или индивидуального предпринимателя. При этом службы доставки продолжают сталкиваться с острым дефицитом и текучкой кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средний диапазон заработных плат курьеров на Кубани в 2024 году составляет 90–159 тысяч рублей

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Средний диапазон заработных плат курьеров на Кубани в 2024 году составляет 90–159 тысяч рублей

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

За прошедший период 2024 года в Краснодарском крае средняя предлагаемая зарплата курьеров увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 73,1 тыс. руб. при различных графиках работы, выяснили аналитики сервиса «Авито». Гибкий график остается наиболее востребованным, а зарплатные вилки варьируются от 80 тыс. до 140 тыс. руб. Например, в Сочи одна из служб доставки предлагает курьерам возможность доставки одного заказа в день, а в Краснодаре курьеры, развозящие воду на автомобиле компании, работают по графику 4/2, 5/2 или 6/1.

По данным экспертов, заработная плата курьеров зависит от способа доставки: пешком, на велосипеде или автомобиле. Курьеры могут выбирать подходящие районы и время работы. Вакансии часто включают дополнительные стимулы и бонусы, например в виде ежедневных или еженедельных выплат. В частности, одна из торговых сетей в Краснодаре готова выплатить курьеру 50 тыс. руб. при условии отработки 50 смен по четыре часа до конца года. Курьеры также могут рассчитывать на материальные бонусы за продуктивность и выполнение большого количества заказов.

В HH.ru отметили, что средний диапазон заработных плат курьеров на Кубани в 2023 году составлял 70–138 тыс. руб., при этом число вакансий в регионе составило около 5 тыс. В 2024 году диапазон заработных плат увеличился до 90–159 тыс. руб. при сохранении уровня вакансий.

Руководитель направления маркетинговых исследований HH.ru Мария Игнатова отмечает, что зарплаты курьеров демонстрируют устойчивую тенденцию роста на протяжении последних трех лет. Среднегодовой темп прироста зарплат в 2022 году составил 29% по сравнению с 2021 годом, в 2023 году — 33% к 2022 году, а за первые четыре месяца 2024 года — 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Госпожа Игнатова подчеркивает, что на протяжении нескольких лет отмечается сезонная коррекция зарплат доставщиков, при которой весенние зарплаты несколько ниже пиковых значений перед Новым годом и в январе.

Наиболее высокие доходы получают курьеры, у которых есть личный транспорт, особенно грузовой. Опыт использования мобильных приложений и способность выполнять более 25 доставок в день также способствуют повышению заработков. Курьеры со статусами самозанятого или индивидуального предпринимателя имеют дополнительное преимущество в доходах.

Многие курьеры переезжают на побережье для сезонной работы, а поток заказов со стороны отдыхающих возрастает, создавая дополнительную нагрузку на доставку. В условиях кадрового дефицита это способствует росту доходов курьеров, рассказали "Ъ-Кубань" в пресс-службе кадрового центра «Работут».

Аналитики сервиса HH.ru считают, что значительных изменений в период курортного сезона нет. Летний сезон не характеризуется серьезным ростом предложений работы курьером, они держатся на уровне конца весны. В последние три года основной рост спроса на курьеров приходился на конец августа и ноябрь.

Несмотря на рост зарплат, на рынке доставки ощущается острый дефицит кадров, констатируют опрошенные эксперты.

«Основным преимуществом такой работы остается легкий вход в новую деятельность, но работники так же быстро и уходят из нее. Из-за этого потребность в новых кадрах продолжает расти»,— рассказали "Ъ-Кубань" в пресс-службе HH.ru.

Сегодня в регионе на одну вакансию приходится три резюме при норме от четырех и выше.

Мария Удовик