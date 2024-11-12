Кадыров призвал следить за детьми, которые прогуливают уроки

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в регионе прошла внеплановая аттестация руководителей общеобразовательных организаций. По ее результатам были уволены 11 школьных директоров. Еще четыре начальника районных отделов образования также не прошли аттестацию. Также Рамзан Кадыров заявил о необходимости усиленного контроля за детьми, прогуливающими уроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я поручил взять под особое внимание вопросы касательно назначения руководителей школ и отделов образования, а также создать комиссию, которая будет заниматься решением поставленной задачи, соблюдением всех норм и порядков, прописанных в законодательстве. Таких нарушений быть не должно»,— написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Он добавил, что за результат работы комиссии будут нести ответственность руководители районных отделов образования и главы муниципалитетов. Власти Чечни, подчеркнул Рамзан Кадыров, не позволят халатное отношение к проблеме образования.

Как стало известно «Ъ», 14 ноября в Госдуме пройдет первое заседание нового экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности. Новую экспертную структуру возглавит советник курирующего в Думе молодежную политику вице-спикера Бориса Чернышова (ЛДПР) Александр Солонкин.

Подробнее об этом — в материале «Госдума оценит молодежь комплексно».