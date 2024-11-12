Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Китае снижается интерес к распродажам в День холостяка

Китайская консалтинговая компания Syntun сообщила, что по итогам «фестиваля распродаж», приуроченного к китайскому Дню холостяка, отмечаемому 11 ноября, общий объем продаж на электронных и традиционных площадках в КНР составил 1,44 трлн юаней ($193 млрд). По данным той же Syntun, в прошлом году объем продаж составил 1,14 трлн юаней ($157 млрд). Однако в текущем году Syntun отсчитывает «фестиваль распродаж» с 14 октября по 11 ноября, тогда как в прошлом — с 31 октября по 11 ноября.

По мнению наблюдателей, интерес потребителей к китайским распродажам в День холостяка в последние годы сокращается, в том числе из-за замедления китайской экономики и снижения потребительской уверенности. По данным консалтинговой компании Bain, которые приводит агентство Reuters, в 2021 году 76% опрошенных китайцев испытывали воодушевление в связи с распродажами 11 ноября. В 2022 году эта доля сократилась до 53%, а в этом году — до 49%. Около 70% опрошенных заявили, что в этом году они потратят на покупки в День холостяка ту же сумму или меньше, чем в прошлом году.

Снижение интереса китайских потребителей к 11 ноября выражается и в снижении темпов роста продаж. По данным Bain, с 2014 по 2021 год среднегодовой рост продаж в Китае на День холостяка составлял около 34%. В 2023 году рост продаж по сравнению с 2022 годом составил всего 2%.

В России распродажам не доверяют: как показали данные опроса Superjob, 74% респондентов назвали ноябрьские акции и различные «черные пятницы» обманом.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Черная пятница" вызывает сомнения».

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...