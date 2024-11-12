В Китае снижается интерес к распродажам в День холостяка

Китайская консалтинговая компания Syntun сообщила, что по итогам «фестиваля распродаж», приуроченного к китайскому Дню холостяка, отмечаемому 11 ноября, общий объем продаж на электронных и традиционных площадках в КНР составил 1,44 трлн юаней ($193 млрд). По данным той же Syntun, в прошлом году объем продаж составил 1,14 трлн юаней ($157 млрд). Однако в текущем году Syntun отсчитывает «фестиваль распродаж» с 14 октября по 11 ноября, тогда как в прошлом — с 31 октября по 11 ноября.

По мнению наблюдателей, интерес потребителей к китайским распродажам в День холостяка в последние годы сокращается, в том числе из-за замедления китайской экономики и снижения потребительской уверенности. По данным консалтинговой компании Bain, которые приводит агентство Reuters, в 2021 году 76% опрошенных китайцев испытывали воодушевление в связи с распродажами 11 ноября. В 2022 году эта доля сократилась до 53%, а в этом году — до 49%. Около 70% опрошенных заявили, что в этом году они потратят на покупки в День холостяка ту же сумму или меньше, чем в прошлом году.

Снижение интереса китайских потребителей к 11 ноября выражается и в снижении темпов роста продаж. По данным Bain, с 2014 по 2021 год среднегодовой рост продаж в Китае на День холостяка составлял около 34%. В 2023 году рост продаж по сравнению с 2022 годом составил всего 2%.

В России распродажам не доверяют: как показали данные опроса Superjob, 74% респондентов назвали ноябрьские акции и различные «черные пятницы» обманом.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Черная пятница" вызывает сомнения».

Евгений Хвостик