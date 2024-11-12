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Коммерсантъ FM
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Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро по поручению президента Владимира Путина, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. Мероприятие состоится 18–19 ноября.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Бразилия — одна из стран, ратифицировавших Римский статут Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Владимира Путина в марте 2023 года. Президент Бразилии Лула да Силва пригласил российского лидера на саммит, но отметил, что последствия визита он должен оценить сам.

В октябре Владимир Путин объяснил, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, чтобы не «нарушать нормальную работу» мероприятия. При этом он отметил, что решения МУС можно «легко обойти», заключив межправсоглашение.

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