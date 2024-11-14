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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня отмечает день рождения народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина

Екатерина Шипулина

Екатерина Шипулина

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Екатерина Шипулина

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Ее поздравляет президент Московского международного Дома музыки, дирижер и скрипач, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков:

— Дорогая Катя! Ты — восхитительная балерина, артистка, которой подвластны эксперименты в самых разных жанрах. Ты — человек несгибаемой силы воли, талантливая и красивая женщина, создавшая прекрасное начинание — балетную школу, которой посвящаешь огромное количество времени и творческих сил. А еще у тебя огромный дар дружить. От всей души поздравляю с днем рождения и желаю счастья, процветания и творческого долголетия.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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