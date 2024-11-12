Депутаты прошлись по клубам

В Екатеринбурге контроль над клубами по месту жительства передают от районных администраций в ведение департамента молодежной политики и международных связей. Об этом на заседании городской думы рассказал глава департамента Артем Николаев. Депутаты отметили районы, в которых клубов не хватает, и предложили сотрудничать с застройщиками.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты Екатеринбургской городской думы считают, что количество досуговых клубов в городе необходимо увеличить

Фото: Василий Нестеренко, Коммерсантъ Депутаты Екатеринбургской городской думы считают, что количество досуговых клубов в городе необходимо увеличить

Фото: Василий Нестеренко, Коммерсантъ

Во вторник, 12 ноября, городская дума Екатеринбурга рассмотрела вопрос о состоянии и перспективах развития сети клубов по месту жительства. С докладом перед депутатами выступил директор департамента молодежной политики и международных связей городской администрации Артем Николаев.

Департамент молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга появился 29 августа, после разделения департамента молодежной и социальной политики. Изменения произошли в рамках реорганизации структуры администрации, которая подразумевает замену департаментами трех управлений и пяти комитетов с сохранением функционала.

Господин Николаев рассказал, что в 2024 году на работу центров выделили 665,2 млн руб., из них 602 млн руб. — на выплату заработной платы сотрудникам, 63,6 млн руб. — на организацию мероприятий. На обеспечение безопасности помещений выделено 7,9 млн руб.

В городе действует 113 клубов, из них 19 располагаются в подвалах жилых домов, но, по слова господина Николаева, это противоречит действующим нормам российского законодательства. Среди планов развития сети клубов Артем Николаев назвал проведение мероприятий для повышения престижа руководителей и сотрудников клуба, совершенствование материально-технической базы и расширение сети клубов, в том числе создание платных услуг, не связанных с образованием (например, аренды студии звукозаписи).

Завершая выступление, господин Николаев рассказал, что по инициативе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова управление бюджетами клубов и функции работодателя от районных администраций перешли департаменту молодежной политики.

По его словам, это позволит «управлять клубами централизовано, в ручном режиме».

Сейчас проект соответствующего решения находится на этапе согласования.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев поинтересовался у докладчика, какова средняя заработная плата у работников клубов. Господин Николаев пояснил, что средняя зарплата преподавателя дополнительного образования составляет чуть больше 65 тыс. руб., а зарплата сотрудников, организующих работу с молодежью, «колеблется на уровне МРОТ» (около 22 тыс. руб.). На ее выплату тратится около 90% выделенных на работу клубов средств.

Депутат от ЛДПР Дмитрий Николаев спросил, сколько клубов из подвалов перемещено в другие помещения. Господин Николаев признался, что пока таких переездов не состоялось. Но, по его словам, в планах использовать подвалы в качестве складских помещений.

Вице-спикер Михаил Матвеев напомнил, что в Академическом районе до сих пор нет ни одного досугового клуба.

«В Академическом около 50 тыс. детей и подростков, первый выпуск в школе был в 2012 году. То есть несколько тысяч молодых людей стали взрослыми и не узнали, что такое детский клуб по месту жительства»,— подчеркнул он.

Артем Николаев сообщил, что в первую очередь открытие новых клубов подразумевается в Академическом и в Солнечном.

По мнению депутата Александра Колесникова, клубы не должны стесняться зарабатывать деньги на образовательных услугах, а вопросом перемещения учреждений из подвалов должны активно заниматься мэрия. В частности, он предложил сотрудничать с застройщиками, чтобы они предусматривали это в своих проектах. По словам господина Колесникова, клубы могут быть инструментом трансляции идеологии «на местах», с учетом политической обстановки. «Кто постарше, помнит 1980-й год, Польша, "Солидарность", беспорядки. С чего это началось? На самом деле с клубов и секций по месту жительства, где готовили боевиков»,— пояснил он.

Константин Киселев пожаловался, что в докладе фигурировали лишь цифры, за которыми «не видно ребенка». Подход к работе департамента он назвал формальным, а сами его функции, по мнению депутата, дублируют деятельность профильных департаментов в области дополнительного образования.

Он предложил передать функции и бюджет другим департаментам и «не мучиться с этим департаментом со странным названием». Александр Колесников возразил, что Константин Киселев «не видит людей» только потому, что у него нет собственного округа, а докладчик, по его мнению, полностью владеет темой.

Руководитель фракции «Единой России» Алексей Вихарев уточнил, что работа с новым главой департамента еще не велась. Он обратил внимание господина Николаева на то, что совместная работа с думой, в том числе в сфере инициативного бюджетирования, — это «дорога с двусторонним движением», поскольку депутаты оставляют за собой право давать рекомендации.

Завершая обсуждение, господин Колесников попросил отметить в протоколе его просьбу обратиться к профильному заместителю мэра для поиска помещений для размещения клубов.

За принятие информации к сведению проголосовали 29 человек, один депутат воздержался.

Анна Капустина