Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутаты прошлись по клубам

Дума Екатеринбурга обсудила молодежный досуг с главой нового департамента

В Екатеринбурге контроль над клубами по месту жительства передают от районных администраций в ведение департамента молодежной политики и международных связей. Об этом на заседании городской думы рассказал глава департамента Артем Николаев. Депутаты отметили районы, в которых клубов не хватает, и предложили сотрудничать с застройщиками.

Депутаты Екатеринбургской городской думы считают, что количество досуговых клубов в городе необходимо увеличить

Депутаты Екатеринбургской городской думы считают, что количество досуговых клубов в городе необходимо увеличить

Фото: Василий Нестеренко, Коммерсантъ

Депутаты Екатеринбургской городской думы считают, что количество досуговых клубов в городе необходимо увеличить

Фото: Василий Нестеренко, Коммерсантъ

Во вторник, 12 ноября, городская дума Екатеринбурга рассмотрела вопрос о состоянии и перспективах развития сети клубов по месту жительства. С докладом перед депутатами выступил директор департамента молодежной политики и международных связей городской администрации Артем Николаев.

Департамент молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга появился 29 августа, после разделения департамента молодежной и социальной политики. Изменения произошли в рамках реорганизации структуры администрации, которая подразумевает замену департаментами трех управлений и пяти комитетов с сохранением функционала.

Господин Николаев рассказал, что в 2024 году на работу центров выделили 665,2 млн руб., из них 602 млн руб. — на выплату заработной платы сотрудникам, 63,6 млн руб. — на организацию мероприятий. На обеспечение безопасности помещений выделено 7,9 млн руб.

В городе действует 113 клубов, из них 19 располагаются в подвалах жилых домов, но, по слова господина Николаева, это противоречит действующим нормам российского законодательства. Среди планов развития сети клубов Артем Николаев назвал проведение мероприятий для повышения престижа руководителей и сотрудников клуба, совершенствование материально-технической базы и расширение сети клубов, в том числе создание платных услуг, не связанных с образованием (например, аренды студии звукозаписи).

Завершая выступление, господин Николаев рассказал, что по инициативе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова управление бюджетами клубов и функции работодателя от районных администраций перешли департаменту молодежной политики.

По его словам, это позволит «управлять клубами централизовано, в ручном режиме».

Сейчас проект соответствующего решения находится на этапе согласования.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев поинтересовался у докладчика, какова средняя заработная плата у работников клубов. Господин Николаев пояснил, что средняя зарплата преподавателя дополнительного образования составляет чуть больше 65 тыс. руб., а зарплата сотрудников, организующих работу с молодежью, «колеблется на уровне МРОТ» (около 22 тыс. руб.). На ее выплату тратится около 90% выделенных на работу клубов средств.

Депутат от ЛДПР Дмитрий Николаев спросил, сколько клубов из подвалов перемещено в другие помещения. Господин Николаев признался, что пока таких переездов не состоялось. Но, по его словам, в планах использовать подвалы в качестве складских помещений.

Вице-спикер Михаил Матвеев напомнил, что в Академическом районе до сих пор нет ни одного досугового клуба.

«В Академическом около 50 тыс. детей и подростков, первый выпуск в школе был в 2012 году. То есть несколько тысяч молодых людей стали взрослыми и не узнали, что такое детский клуб по месту жительства»,— подчеркнул он.

Артем Николаев сообщил, что в первую очередь открытие новых клубов подразумевается в Академическом и в Солнечном.

По мнению депутата Александра Колесникова, клубы не должны стесняться зарабатывать деньги на образовательных услугах, а вопросом перемещения учреждений из подвалов должны активно заниматься мэрия. В частности, он предложил сотрудничать с застройщиками, чтобы они предусматривали это в своих проектах. По словам господина Колесникова, клубы могут быть инструментом трансляции идеологии «на местах», с учетом политической обстановки. «Кто постарше, помнит 1980-й год, Польша, "Солидарность", беспорядки. С чего это началось? На самом деле с клубов и секций по месту жительства, где готовили боевиков»,— пояснил он.

Константин Киселев пожаловался, что в докладе фигурировали лишь цифры, за которыми «не видно ребенка». Подход к работе департамента он назвал формальным, а сами его функции, по мнению депутата, дублируют деятельность профильных департаментов в области дополнительного образования.

Он предложил передать функции и бюджет другим департаментам и «не мучиться с этим департаментом со странным названием». Александр Колесников возразил, что Константин Киселев «не видит людей» только потому, что у него нет собственного округа, а докладчик, по его мнению, полностью владеет темой.

Руководитель фракции «Единой России» Алексей Вихарев уточнил, что работа с новым главой департамента еще не велась. Он обратил внимание господина Николаева на то, что совместная работа с думой, в том числе в сфере инициативного бюджетирования, — это «дорога с двусторонним движением», поскольку депутаты оставляют за собой право давать рекомендации.

Завершая обсуждение, господин Колесников попросил отметить в протоколе его просьбу обратиться к профильному заместителю мэра для поиска помещений для размещения клубов.

За принятие информации к сведению проголосовали 29 человек, один депутат воздержался.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...