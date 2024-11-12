Добавление в iOS 18.1 «Перезагрузки бездействия» усложнило работу полиции

Американская корпорация Apple добавила в операционную систему iOS 18.1 новую функцию Inactivity Reboot («Перезагрузка бездействия»), которая перезагружает смартфон после определенного периода бездействия и возвращает его в состояние повышенной безопасности. На эту функцию пожаловались правоохранительные органы США, которым стало труднее взламывать iPhone, изъятые у задержанных.

По умолчанию iPhone под управление iOS 18.1 перезагружается через четыре дня бездействия, что стало проблемой для американских полицейских, так как после задержания и изъятия iPhone у потенциального преступника проходит несколько дней, прежде чем приступают к взлому устройства.

По словам криптографа и доцента Университета Джонса Хопкинса Мэтью Грина, новая функция не представляет угрозу для полиции, а защищает устройства от тех людей, которые могут украсть смартфон со злыми намерениями. По его словам, преступники теперь не смогут использовать смартфон месяцами, пока не взломают его полностью.

Евгений Федуненко