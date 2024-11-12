Новичок с очками

Блестящим выступлением в матче против «Сан-Хосе Шаркс» российский форвард «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков закрепил статус одного из главных претендентов на приз лучшему новичку сезона в НХЛ. 19-летний Мичков в основное время забил гол, сделал голевую передачу и реализовал свой бросок в послематчевой серии буллитов, принесшей «Филадельфии» домашнюю победу — 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче с «Сан-Хосе» форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забросил шайбу, сделал результативную передачу, реализовал ставший победным послематчевый буллит и был признан первой звездой встречи

Фото: Eric Hartline / Imagn Images / Reuters В матче с «Сан-Хосе» форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забросил шайбу, сделал результативную передачу, реализовал ставший победным послематчевый буллит и был признан первой звездой встречи

Фото: Eric Hartline / Imagn Images / Reuters

Матвею Мичкову и после того, как матч против «Сан-Хосе» завершился, пришлось потрудиться, отвечая на вопросы журналистов, поскольку интересовал он их гораздо больше остальных хоккеистов. В том числе, естественно, на вопрос насчет того, как он пережил недавнее решение тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы. Тот в двух предыдущих встречах, против «Тампа-Бей Лайтнинг» и «Флорида Пантерс», оставлял Мичкова, только что вроде бы застолбившего место в ударной тройке, показывавшего неплохую результативность, вне заявки: нападающий смотрел их из ложи прессы. Мера, похожая на воспитательную. Такую иногда применяют в хоккее к молодым, если видят, что им надо устранять какие-то недочеты, понаблюдав за хоккеем со стороны. Мичков в ответ улыбался: «Неплохо было получить время для отдыха, для того, чтобы все осмыслить. И энергии накопилось много».

Ну, то, что эти дни и в самом деле пошли ему на пользу и что энергии он набрал выше крыши, было видно прекрасно.

Список полезных действий Матвея Мичкова, несмотря на то что появлялся он чаще всего уже не в ударном, а в формально третьем звене, вышел длиннющим. Голевая передача Трэвису Конекни в большинстве в стартовом периоде, заброшенная шайба после побега от защитников во втором, реализованный бросок в послематчевой серии буллитов. А еще — пара жестких силовых приемов, пара отборов, чуть не затеянная драка с соперником. В общем, набор для 19-летнего парня шикарный и лишь укрепивший акции игрока, за которым в Северной Америке начали пристально следить в действительности еще довольно давно, в начале десятилетия.

Неправильно же не следить за игроком, который в 2021 году, в 16, уже накопив достижений и рекордов на детском и юношеском уровне, попадает одновременно в основу СКА, гранда КХЛ, и даже во взрослую сборную, забивая за нее на финском этапе Евротура шведам гол в стиле «лакросс»: это когда шайбу, по сути, заносят в ворота, положив на крюк клюшки. Трюк, которым в хоккее владеют единицы.

После этого у Мичкова возникла репутация главного российского хоккейного вундеркинда, главного ее хоккейного таланта, наследующего в этом смысле исключительно одаренным и рано свою одаренность продемонстрировавшим выдающимся игрокам предыдущих поколений — Александру Овечкину, Евгению Малкину, Илье Ковальчуку или, например, принятому в понедельник в Зал славы НХЛ Павлу Дацюку.

В какой-то момент Матвей Мичков даже считался претендентом на первый номер драфта НХЛ.

Но летом 2023 года он был выбран на нем «Филадельфией» под седьмым номером, а падение, кажется, случилось в основном из-за того, что североамериканские клубы не слишком надеялись на то, что смогут рассчитывать на его оперативный приезд. Контракт со СКА действует еще три сезона, многие соотечественники Мичкова предпочитают покидать КХЛ, если там им обеспечили хорошие финансовые условия, становясь постарше. А тут еще геополитическая специфика, добавляющая неопределенности. И вдруг ждать придется долго?

Но уже этим летом Матвей Мичков все-таки отправился в «Филадельфию» и быстро убедил, что к уровню НХЛ вполне готов. Он влюбил в себя болельщиков клуба еще в предсезонных матчах, а когда открылся регулярный чемпионат, выяснилось, что не собирается разочаровывать их и в официальных, превратившись в одну из ключевых фигур в нападении команды, наряду с матерыми Трэвисом Конекни и Шоном Кутюрье.

О роли Мичкова неплохо рассказывает свежий рейтинг ESPN, чьи аналитики постарались определить основных претендентов на индивидуальные призы сезона на текущий момент.

В классификации новичков россиянина вместе с защитником «Монреаль Канадиенс» Лейном Хатсоном поставили сразу вслед форвардом «Даллас Старс» Логаном Станковеном, который набрал на очко больше, чем российский нападающий,— 13 против 12.

Но есть три важных нюанса. Первый — это тот факт, что Станковен, в отличие от Мичкова, не совсем и новичок. Такой ранг в НХЛ имеют те игроки, которые провели не больше 25 игр в предыдущем регулярном первенстве. А канадец их провел за «Даллас» 24, плюс аж 19 в play-off. То есть в реальности у него уже приличный опыт выступлений в НХЛ. И возраст не юниорский — 21 год.

Второй нюанс — это то, что «Даллас», в отличие от неказистой «Филадельфии», клуб мощный, фаворит сезона с отлаженной атакой. В таком показывать приличную результативность проще.

Наконец, третий нюанс — дата публикации рейтинга. Он вышел еще до возвращения Матвея Мичкова в филадельфийскую основу и прекрасного матча с «Сан-Хосе». А эта встреча наверняка принесла бы ему несколько дополнительных голосов.

Алексей Доспехов