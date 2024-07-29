«Город не может бесконечно сидеть на шее областного бюджета»

В Свердловской области Ирбит известен сохранившимися старинными зданиями и молочной продукцией. В муниципалитете 86 объектов культурного наследия, работают десять музеев, а также производят мотоциклы «Урал». Как власти Ирбита создают туристическое пространство, реконструируют объекты XIX века постройки и ведут борьбу за кадры с Екатеринбургом и Тюменью «Ъ-Урал» рассказал глава муниципалитета Николай Юдин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Юдин, мэр города Ирбит

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Юдин, мэр города Ирбит

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Губернатор Евгений Куйвашев в 2023 году анонсировал проект «Ирбит — город-музей», посвященный 400-летию города. Что появится в муниципалитете к 2031 году?

— Проект «город-музей» предполагает создание на территории Ирбита пространства, в котором гости города будут погружаться в атмосферу XIX века. Для этого у нас есть 86 объектов культурного наследия, построенных в середине XIX века, сохраненный исторический облик старой части города и стилизованные вывески. Но его реализация — вопрос перспективы. Основная работа сегодня ведется в рамках плана по повышению показателей социально-экономического развития, который губернатор подписал 26 сентября 2023 года.

В рамках плана завершим строительство жилья, необходимого для расселения аварийных домов. Один новый пятиэтажный дом планируем заселять в декабре 2024 года, начато возведение жилого комплекса из пяти-шести этажных домов, и за неполные три года будет построено больше 14 тыс. кв. м жилья.

Построим вторую ветку водовода с хутора Володино. У нас есть проблемы с объемом и качеством питьевой воды. Много скважин, в которых повышено содержание примесей, но этой воды не хватает. Месторождение находится в 9 км от города и к первому этапу строительства трубопровода мы должны приступить в 2024 году.

Построим новые очистные сооружения. Реализацию проекта пришлось отложить, мы дважды объявляли аукционы, не могли определить подрядчика. На сегодняшний момент проект находится в госэкспертизе, мы заменяем учтенное в нем оборудование недружественных к нам стран — насосы, компрессоры и т. д. — на отечественные аналоги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворы жилых домов в центре города

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворы жилых домов в центре города

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Одна из главных проблем Ирбита, которую планируем решить,— высоко залегающие грунтовые воды. Они подтапливают фундаменты многих, в том числе старинных зданий, разрушают их. Городу жизненно необходима новая ливневая канализация. Ее проект уже готов. Надеюсь, в 2025 году начнем строительство.

Завершим строительство детского сада на 270 мест, в планах школа на 550 мест, обязательно построим ледовую арену. В силу объективных причин до настоящего времени не смогли ее построить из-за подорожания строительных материалов и ограничений по оборудованию. Но поручение губернатора о ее строительстве есть, так что вопрос решается. Возможно, для строительства объекта возьмем типовой проект ледовой арены ДЮСШ «Спартаковец» в Екатеринбурге. В этом случае нам останется сделать только привязку к местности, а это экономия и средств, и времени.

Николай Вениаминович Юдин Родился 4 августа 1972 годав Ирбите. В 2001 году окончил Уральский институт коммерции и права по специальности «юриспруденция». В 1993–2009 годах работал директором индивидуального частного предприятия «Дебют», впоследствии преобразованного в ООО «Дебют». С 2009 года занимал пост заместителя главы администрации Ирбита, курировал имущественные и юридические вопросы. В2011–2012 годах работал в должности заместителя начальника отдела по реализации инвестпроектов, затем заместителем директора поимущественным вопросам ГУП «Распорядительная дирекция мингосимущества Свердловской области». В 2016 году был назначен первым заместителем главы администрации Ирбита. С 14 сентября 2018 года — глава городского округа Ирбит. В 2023 году вновь возглавил муниципалитет.

— Какие из этих проектов самые дорогие и сложные в реализации?

— Сейчас многие из названных мной проектов уже оцениваются за 1 млрд руб.: очистные сооружения — 1,7 млрд руб., ливневая канализация — 1,2 млрд руб. К тому же ливневая канализация предполагает прокладку новых сетей и строительство локальных очистных сооружений на берегу реки Ница, чтобы перед сбросом в реку все талые, ливневые и грунтовые воды проходили предварительную очистку. Очень сложный проект, так как трассировка пройдет по трем существующим улицам в северной части города. А здесь все они очень узкие, проходят через частный сектор. И когда мы будем прокладывать сети, к огромному сожалению, нам придется копать даже отремонтированные улицы, а потом их восстанавливать.

— В конце мая Евгений Куйвашев провел выездное заседание правительства в Ирбите. Какие поручения были даны в его ходе?

— Губернатор придал новый импульс всей работе. Министерствам культуры, агропромышленного комплекса и потребительского рынка поручено заняться вопросами сохранения и восстановления находящихся в их ведении зданий — объектов культурного наследия. Большой перечень поручений дан министерству строительства и развития инфраструктуры, министерству финансов, министерству энергетики и ЖКХ. Расширен перечень проектов, включенных в план. Это обеспечило рост предполагаемых документом вложений в обновление города с 19 млрд руб. до 20 млрд руб.

— Особый акцент руководство области и города делает на развитие туристической привлекательности Ирбита. Какую роль в экономике города играют историческое наследие и туризм сегодня?

— Пока абсолютно минимальную, мизерную. Мы только в начале пути. Хотя потенциал у города хороший. У нас хранится подлинное полотно Рубенса, картины которого есть только в Санкт-Петербурге, Москве и Ирбите. Работает самый большой специализированный музей гравюры в России. Мотоциклетная история, безусловно, одна из точек притяжения. И, по сути, все это — деньги, которые сами идут нам в руки. Мы просто должны научиться их брать.

Как пример, городу необходимо увеличить гостиничный фонд, которого катастрофически не хватает. Сегодня в Ирбите работают три гостиницы, хостелы, но даже в будни, когда нет событийных мероприятий, они заполнены. И учитывая низкую маржинальность гостиничного бизнеса, мы будем вынуждены строить гостиницы за счет средств местного бюджета, в дальнейшем передавать их под управление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обелиск в память о рабочих Ирбитского автоприцепного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Обелиск в память о рабочих Ирбитского автоприцепного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Городской округ Ирбит Муниципальное образование Свердловской области. Площадь—64,2 кв. км. Население на начало 2024 года, по данным управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области,—36,5 тыс. человек. Расстояние от Екатеринбурга до Ирбита составляет 198 км. Ведущие предприятия—Ирбитский молочный завод, Ирбитский химико-фармацевтический завод и Ирбитский мотоциклетный завод.

Нам хотелось бы повысить и уровень гостиничного сервиса. Мы создадим две гостиницы и один бутик-отель на 70–80 мест в объектах исторического наследия, в которых обслуживание должно быть более высокого качества. Вы приезжаете в исторический город и живете в объекте культурного наследия, это должно дополнять общие впечатления о городе.

— Помимо туризма город известен продукцией своих предприятий: мотоциклом «Урал», ирбитским молоком и кефиром. Как чувствует себя бизнес в Ирбите?

— Сегодня в Ирбите самые крупные предприятия — это Ирбитский молочный завод, Ирбитский химико-фармацевтический завод и Ирбитский мотоциклетный завод. Их общий оборот в 2023 году составил больше 10,5 млрд руб. Самые большие поступления НДФЛ в городской бюджет обеспечивают молочный завод, химики и Центральная городская больница. В общей сложности они формируют треть собственных налоговых доходов бюджета по данной статье.

По НДФЛ мы идем с перевыполнением уже на протяжении нескольких лет. У нас очень большой пласт предприятий среднего и малого бизнеса, самозанятых. Количество субъектов малого и среднего бизнеса — 1208 единиц, и в них задействовано 7210 человек. В целом же число занятых в экономике города достигает 17 257 человек. Уровень безработицы на пике у нас доходил до 11%, сейчас он — 1,25%.

Так что ирбитчане готовы трудиться. Меня приятно удивило, что после приобретения новых автобусов мы полностью укомплектовали штат муниципального предприятия «Ирбит-авто-транс» водителями и кондукторами для работы на них. Да, мы поднимали для этого зарплату на предприятии. Но любая работа должна достойно оплачиваться. В том же Екатеринбурге часть новых автобусов стоит в боксах — не могут найти водителей. У нас эта проблема решена. Люди готовы оставаться в Ирбите, если обеспечить им нормальные условия работы и достойный уровень заработной платы. В целом по городу она составляет 48,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассаж во время реконструкции

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Пассаж во время реконструкции

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Западные санкции, введенные после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, отразились на производствах Ирбита?

— Если исходить из статистических данных, бюджет не заметил санкций. Мы знали, что трудности на предприятиях есть, но их руководители успешно с ними справились. Больше всего санкции отразились на Ирбитском мотозаводе, продукция которого на 90–95% состоит из комплектующих зарубежных стран, как правило далеко недружественных. Плюс основной рынок сбыта мотоциклов «Урал» — это западные страны, в первую очередь Америка. В моменте предприятие не могло ни привезти запчасти, ни продать сделанное. Но они открыли вторую площадку в Петропавловске (Казахстан), и ни одного человека в Ирбите не сократили, беря на убытки выплату заработной платы.

— Ирбитские предприятия и учреждения испытывают дефицит кадров?

— Все предприятия без исключения подают объявления о вакансиях. И проблема с дефицитом кадров повсеместна. В Ирбитской центральной городской больнице работает почти 1,3 тыс. человек, однако и нехватка кадров здесь, наверное, самая значительная. В восьми школах города не хватает 62 педагогов-предметников. А это влияет на качество образования. К примеру, у нас баллы на ЕГЭ по английскому языку ниже среднеобластных на 15 пунктов. Просто в одной из школ нет учителя английского языка.

Но и работа по привлечению специалистов идет во всех направлениях. Предприятия и учреждения пользуются возможностями федеральных и областных программ. С предприятиями сотрудничают филиал Свердловского областного медицинского колледжа, Ирбитский политехникум, Мотоциклетный техникум и Ирбитский гуманитарный колледж. Мы, в свою очередь, предоставляем жилье врачам, учителям и берем на местный бюджет выплату стипендий студентам-педагогам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионат России по мотокроссу в 2022 году

Фото: Марина Молдавская Чемпионат России по мотокроссу в 2022 году

Фото: Марина Молдавская

Мы выгодно отличаемся от других малых территорий наличием социальных объектов, театра, кинотеатра, доступности учреждений образования. Планируем предоставлять жилье с возможностью выплаты его стоимости в течение 15 лет беспроцентно равными долями. Откровенно могу сказать: будем просто переманивать специалистов с других территорий, в этом ничего такого нет. Тюмень у нас кадры просто тащит. Там областной центр, совершенно другие заработные платы.

Одним словом, конкуренция за кадры серьезная, и мы готовы вступить в эту борьбу за специалистов: педагогов, врачей, медсестер. Такова жизнь на сегодняшний момент.

— Планируется ли в дальнейшем повысить транспортную доступность города?

— Этот вопрос обсуждался на майском заседании правительства. Если раньше мы говорили о том, что лет через пять-семь в Ирбит, возможно, начнут ходить прямые поезда из Екатеринбурга, сейчас вопрос решается конкретно. По поручению Евгения Куйвашева министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно с РЖД планируют пустить регулярные пригородные поезда по этому маршруту уже в августе. Так что первые пассажиры на поезде смогут приехать в Ирбит из Екатеринбурга на Ирбитскую ярмарку 9 и 10 августа.

И уже параллельно начнется работа по электрификации участка железнодорожного пути Егоршино—Ирбит. Чтобы действительно, в наш город однажды все желающие смогли добраться на «Ласточке».

— Развитие проектов не приведет к росту стоимости недвижимости в Ирбите?

— После того как мы реализуем проект «Ирбит — город-музей» и выполним план повышения показателей социально-экономического развития, я вполне допускаю ее удорожание. Город будет комфортен для проживания и работы.

Мы понимаем, что через три-пять лет объем областных инвестиций сократится, город не может бесконечно сидеть на шее областного бюджета. Мы должны за это время создать фундамент, чтобы Ирбит был более самодостаточным, перейти на другой уровень. Это главная цель, которая позволит увеличить количество жителей в Ирбите. В советское время на пике в городе официально проживало 52 тыс. человек. Я уверен, что сейчас нас не менее 42–45 тыс. человек, хотя официально зарегистрировано 37 тыс. человек.

Я раньше немного комплексовал, что мы удалены на большое расстояние от областных центров. Но сейчас понимаю, что в этом наш огромный плюс. Мы не потеряли свою самобытность, аутентичность. Это как с объектами культурного наследия: они — огромная головная боль, но в то же время выгодно выделяют нас среди других муниципалитетов.

И у нас нет цели конкурировать с областными центрами, мы развиваем свойственные для нашей территории направления. У нас есть все, чтобы стать территорией притяжения. В том числе чистый воздух, реки, озера, леса. Как и в большом городе, у Ирбита есть свои преимущества. Смотря что человек ищет в жизни и где себя в ней видит.

Беседовал Василий Алексеев

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