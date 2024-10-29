Свердловские депутаты выставили на продажу 26% акций совхоза «Шумихинский»

В Свердловской области продадут 26% акций совхоза «Шумихинский», относящихся к государственной казне. Соответствующее решение поддержали 33 депутата заксобрания региона, выступили против — восемь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом области Алексея Кузнецова, совхоз занимается разведение молочного рогатого скота и производством сырого молока, численность работников общества составляет 88 человек. Господин Кузнецов отметил, что стоимость 26% акций составляет 62,5 млн руб.

Ранее, в феврале, министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области продало 74% акций совхоза «Шумихинский» из региональной собственности. Новым владельцем стала компания, принадлежащая семье экс-депутата заксобрания региона Анатолия Павлова. Компания «Некрасово-1» выкупила акции за 222 млн руб. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит дочерям бывшего депутата и бизнесмена Наталии и Ольге Павловым. После продажи в собственности Свердловской области осталось 26% акций.

Алексей Кузнецов отмечал, что продажа акций позволит сократить дефицит бюджета, увеличить его доходную часть, а также будет способствовать развитию конкуренции в данной сфере.

Ранее, в июле, господин Кузнецов сообщил о планах правительства региона приватизировать 25% плюс одну акцию ОАО «Хлебная база №65» и 100% акций АО «Агентство по развитию рынка продовольствия». Отмечалось, что изменения направлены на оптимизацию структуры государственного имущества и получения доходов в бюджет области.

Василий Алексеев