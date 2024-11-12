В России вырос спрос на долгосрочную аренду автомобилей

Четверть российских водителей в ноябре пользовались арендой автомобилей на срок от одних суток, говорится в исследовании, с которым ознакомился «Ъ». Год назад долгосрочной арендой пользовались 18% водителей. В среднем срок аренды составляет 2–3 дня.

Опрос среди 2,5 тыс. респондентов провела компания TopCar (входит в ГК «ГТК-Холдинг»; занимается автолизингом, управлением транспортными компаниями и автопарками). Почти 64% респондентов используют арендованный автомобиль для туризма, 15% — для работы и деловых поездок, 10% — для разнообразия, 8% — для повышения имиджа.

Подробнее о результатах опроса — в материале «Ъ» «Каршеринг на замену».