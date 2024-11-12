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Спрос на новогодние туры в Краснодарский край вырос на 68%

Россияне массово бронируют туры в Геленджик

В этом году среди россиян больше всего вырос спрос на поездки в Геленджик на время новогодних каникул. Интерес к этому курорту вырос на 170%, сообщили «Ъ-Кубань» аналитики сервиса «Яндекс путешествия». В целом спрос на поездки в Краснодарский край в зимние каникулы вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

На втором месте оказался Сириус с ростом спроса в 129%. Интерес к Сочи в это же время увеличился всего на 40%.

Туристы также массово ищут туры в Краснодар. Спрос на отдых в столице Кубани вырос на 104%. Интерес к Анапе среди россиян увеличился на 71%.

Средняя стоимость ночи в Краснодарском крае в период новогодних праздников для россиян составляет 11,9 тыс. руб. Стоимость ночи в Сочи составит в среднем 13,7 тыс. руб., в Сириусе — 10,2 тыс. руб., в Анапе — 11,3 тыс. руб., в Геленджике — 10 тыс. руб. В столице региона самое дешевое размещение, по данным аналитиков сервиса,— 6,2 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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